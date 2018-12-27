Travis Scott отпраздновал успех «Astroworld» цепью за 450 000 $

Трэвис Скотт поздравил себя с окончанием первой части тура в поддержку альбома «Astroworld», купив огромную цепь с кулоном. По информации TMZ, её изготовила ювелирная компания Eliantte & Co за 450 тысяч долларов. Вторая часть тура La Flame стартует 25 января — в неё войдут такие города как Портленд, Лос-Анджелес и Чикаго.

Релиз «Astroworld» не был номинировал на «Грэмми» в категории «Альбом года», при этом его отметили в категориях «Лучший рэп-альбом» и «Лучший рэп-перворманс» за коллаборацию с Дрейком «Sicko Mode» (ту самую, за которую Канье атаковал Трэвиса в твиттере). Кроме того, Скотта можно будет увидеть в феврале на Супербоуле (но это не точно, потому что его уже отговаривают Jay-Z и Майкл Би Джордан).