Tory Lanez обвинили в пиаре на теме расизма

На прошлой неделе Tory Lanez разместил в инстаграме видео с одной из съемок, где в кадре присутствует чернокожая модель. В какой-то момент режиссер решил заменить ее девушкой с более светлым цветом кожи, что вызвало бурную реакцию Tory. Он отказался продолжать съемку и настоял, чтобы в кадр вернули первую девушку.

«Это распространенная проблема в нашей индустрии развлечений, и мы должны с этим что-то делать», — гласит пост рэпера. «Как черный мужчина, я иногда шучу про темнокожих так же, как и мы все. Но что я точно не собираюсь терпеть — это пренебрежительное отношение режиссеров к черным женщинам. Бесчисленное количество раз я видел, как они заменяют их на девушек, у которых более светлая кожа и более прямые волосы. Моя ответственность как артиста — не допускать таких вещей».

Тем не менее, модели, задействованные в съемке, заявили, что рэпер искусственно создал эту ситуацию ради пиара. «Ну и где кадр со мной, если Tory так хотел его?», — написала в соцсетях Sulty Shen, та самая чернокожая модель, которую якобы пытался заменить режиссер.

В ответ Tory Lanez разместил новый пост в сториз, где подробно объяснил, почему видео — не фейк. «Я решил обсудить важную проблему, которую все игнорируют», — заявил он, добавив, что не стремился получить видео, и оно попало к нему случайно. «Если это была попытка привлечь внимание, почему я сделал это на съемках чужого клипа?<…> Съемки проходили три месяца назад, а оператор прислал мне этот бэкстейдж только на днях».