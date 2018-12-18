«Торпедо» отметит 95-летие матчем со старейшим футбольным клубом мира

Московский футбольный клуб «Торпедо» решил с размахом отметить 95-летие следующим летом.

В рамках празднования «черно-белые» в июне 2019 года проведут товарищеский матч со старейшим футбольным клубом мира «Шеффилдом», который был основан в 1857 году и сейчас выступает в восьмом по силе дивизионе чемпионата Англии. Игра пройдет на столичном стадионе имени Эдуарда Стрельцова.

Для англичан этот матч станет первым в рамках предсезонного тура по России. Также у «Шеффилда» запланирована встреча с петербургским футбольным клубом КФ, выступающим в ЛФК.