Фрик-кабаре в новом клипе Tommy Cash «Sdubid»

Клип на песню «Sdubid» — это цирковое шоу, фрик-кабаре в эстетике немого кино и, конечно, сам Томми Кэш в многочисленных амплуа. Над видео работал Антс Мартин Вахур, принимавший участие в создании сериала «Чернобыль» — одного из главных проектов HBO 2019 года.

Ближайшие концерты Томми Кэша в России пройдут в Москве (28 февраля, клуб 1930), Екатеринбурге (29 февраля, Дом Печати) и Санкт-Петербурге (1 марта, клуб Морзе).

В этом году Томми продолжил активное сотрудничество с американским дизайнером Риком Оуэнсом: он вышел на подиум во время показа весенне-летней коллекции бренда, а также принял участие в создании выставки «The Pure and The Damned», которая проходила в Таллине с мая по сентябрь.