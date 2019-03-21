Tommy Cash выступит в Москве и Петербурге 27 и 28 марта

Эстонский рэпер Томми Кэш (недавно всколыхнувший соцсети свадебными фото с Катей Кищук) даст два столичных концерта на следующей неделе — 27 марта в московском «Главклубе» и 28 марта в питерском клубе Zal. Основная часть программы будет состоять из треков со свежего альбома «¥€$», к которому приложили руку продюсеры A$AP Rocky, Danny Brown и FKA Twigs, а также известный американский дизайнер Рик Оуэнс.

Ранее в эфире STUDIO 21 Томми рассказал, что «¥€$» — очень важный релиз в его карьере. По его словам, после выхода пластинки ему написало больше музыкантов, мечтающих о фите, чем за четыре предыдущих года. После тура Кэш обещал сразу приступить к работе над следующим релизом, на который его вдохновила Исландия, Бьорк и викинги.

В конце февраля Томми Кэш и немецкие техно-звезды Modeselektor выпустили совместный сингл «Who», который вошел в новый альбом дуэта «Who Else».