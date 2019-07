TikTok — новая взлетная полоса для рэперов

TikTok — это соцсеть для создания и просмотра коротких видеороликов, которая в последнее время становится все более популярной. Именно на этой платформе стартовал ковбойский челлендж, который в итоге вывел Lil Nas X в топы Billboard. С тех пор начинающие исполнители мечтают повторить его судьбу, и, как показывает практика, у них есть все шансы. Complex собрал несколько артистов, которые уже навели шума на просторах сети и рвутся в чарты (оригинал здесь , ниже — перевод).

Автор перевода: Николай Неверов

Первый предшественник TikTok под названием musical.ly считался чем-то вроде детской площадки для героев молодежи, артистов, которых мы, скорее всего, могли бы увидеть на оранжевой ковровой дорожке Nickelodeon Kid’s Choice Awards, нежели в чартах Biilboard. До сокрушительного успеха «Old Town Road» TikTok тоже воспринимался как забавное переплетение из мемов про Шрека, видео о тамблер-герл и прочем ребячестве.

Недавний прорыв Lil Nas X впервые заставил заговорить о приложении для обмена короткими видео как о перспективной музыкальной площадке. На данный момент Lil Nas уже побил рекорд Дрейка по количеству стримов и, кажется, уже окончательно поселился на первой строчке Billboard Hot 100. «Наверное, мне стоит платить Tiktok», — сказал он Time. «Они очень помогли мне в продвижении трека. В определенный момент даже показалось, что рост продаж начал затухать. Но когда подключились ребята из TikTok, число стримов стало неуклонно расти. Я им очень благодарен».

В 2018 году китайская IT-компания ByteDance купила musical.ly, а затем объединила его со своим липсинк-приложением TikTok (в Китае оно носит название Douyin). В августе прошлого года компания вышла на североамериканский рынок и превратила приложение, которое когда-то давно ассоциировалось с нескончаемым потоком мемов, в площадку для поиска и продвижения музыки.

В основе работы TikTok лежит принцип «Каждый может стать популярным». По сути, приложение представляет собой бесконечную цепочку из 15-секундных видео. Совершенно не важно, есть у пользователя 5 миллионов подписчиков или же он только зарегистрировались в приложении. Поиск контента осуществляется не по количеству подписчиков, как в других соцсетях, а по популярным хештэгам, шуткам и общей новостной ленте. Каждый пользователь может стать популярным.

Потенциально большой охват аудитории привлек в приложение большое количество музыкантов, брендов и лейблов. По общим подсчетам, 800 миллионов скачиваний по всему миру наделяет TikTok огромным потенциалом в области продвижения. Хотя сама по себе идея популяризации музыки через трендовые хештеги и не является революционной, новые функции, вроде remix и duet, создают большое поле для творчества пользователей.

Мы предлагаем познакомиться с артистами, которые не просто задают тренды в приложении, но и надеются, что выйдут за рамки просто интернет-мемов как Lil Nas X.

The BoyBoy West Coast

Простой Instagram-сниппет запустил вирусный челлендж, который буквально взорвал TikTok. На видео уроженец Санта-Барбары рэпер Boyboy West Coast зачитывает под фонограмму на тот момент никому не известного трека «U Was At The Club (Bottoms Up)». Еще очень долго ролик вдохновлял пользователей приложения на бесчисленное количество пародий.

Запитченный низкий голос исполнителя, заедающая мелодия — вряд ли можно найти еще более подходящий повод для новой волны пародий. Но смеялись вовсе не над Boyboy. «Вы видели челлендж #thedrinkstillinmycup?, — говорил исполнитель в своем интервью для Genius, — они одеваются, как я, и читают мой трек… Мне кажется, это очень смешно».

Несмотря на огромное количество мемов, людям действительно понравилась песня, да и сам рэпер стал настоящим любимцем публики. В своих видео пользователи старались не упустить ни единой детали и копировали все: от бровей, которые чем-то напоминают форму головастика, и ухоженной бородки артиста до его «рэперских» движений и жестов — и вряд ли они делали это со зла. Вскоре челлендж вышел из-под контроля и превратился в какой-то сюрреализм. 10 марта Дэнис Родман запостил твит: «Перестаньте. Слать. Мне. Это. Дерьмо.». И прикрепил к нему видео со всем известным саундтреком. Песня породила множество видео, которые образовали свой микрокосмос, где пользователи, благодаря ловкости рук и карандаша для бровей, преображались в BoyBoy.

Supa Dupa Humble

Нью-йоркский рэпер и по совместительству бывший диджей Supa Dupa Humble, судя по его нику, безумно рад своему успеху на просторах TikTok. Впервые узнав о существовании приложения из комментариев под его видео на Youtube, Supa скачал его на свой телефон, и каково же было его удивление, когда он увидел, что его фичер с Mills Supreme «Steppin» запустил #idontknow challenge.

«Когда я работаю над треком, моя главная цель — сделать его вирусным», — Supa Dupa Humble.

«На тот момент песня не была официально загружена в музыкальную библиотеку TikTok, поэтому у нас не было точной статистики. Но я знал, что уже тогда было снято несколько сотен видео», — рассказал исполнитель в интервью Complex. Но только после того, как артист наконец связался с Мэри Рахмани, директором TikTok по музыкальному контенту и связям с артистами, ему удалось узнать о реальных масштабах популярности. «Где-то через неделю «Steppin» официально залили на площадку. Оказалось, что в приложении было уже 500.000 видео с ее использованием», — говорит Supa, «Вскоре после этого трек, уже с обложкой, был помещении в избранный плейлист TikTok».

#Idontknowchallenge отражает всю беззаботность TikTok: в треке нет ни четкого посыла, ни агрессии, и вряд ли он несет вообще какую-то смысловую нагрузку Это локальная шутка, в основе которой лежит пародия. «Когда я работаю над новым треком, моя главная цель — сделать его вирусным», — объясняет Supa. «Теперь я понимаю, насколько велика роль мемов в современной музыкальной индустрии, это важная часть моего творческого процесса».

Lil Nas X

В TikTok нетленочка Lil Nas X «Old Town Road» получила свою популярность, благодаря хештэгам #cowboygang и #yeeyeejuice. Суть второго челленджа заключалась в том, что пользователи, попив из стакана Yee-Yee Juice, превращались в ковбоев (каноничная фланелевая рубашка и соломинка в зубах прилагается).

Lil Nas взобрался на вершину музыкальных кантри-чартов, и только Billboard приняли решение убрать песню из топа, так как «композиция была недостаточно похожа на современное кантри». Заручившись поддержкой бунтаря Билли Рэя Сайруса (в 1992 году он сам пошел против канонов жанра, выпустив релиз «Achy Breaky Heart»), Lil Nas вместе со своим синглом оказался в эпицентре споров о расовой дискриминации в кантри, устаревших правилах Billboard и, в целом, рамках жанра.

Уроженец Атланты Монтеро Ламар Хилл отметил свое 20-летие на самой вершине Billboard Hot 100. В то время как «Old Town Road» превратился в нечто большее, чем просто TikTok-вирус, Хилл пытается не снижать планку и думает о новых хитах, которые надолго захватят вершины всех чартов.

ZaeHD & CEO

Начав свой творческий путь в качестве профессионального танцора, ZaeHD предпочел турам с Future создание музыки вместе со своим братом CEO. «Это совершенно другой жанр, и я нисколько не преувеличиваю», — рассказывает CEO о фичере с братом «All In». «Нет, ты можешь попробовать найти что-то похожее. Я подожду».

Наблюдая за их синхронными танцами, можно подумать, что ZaeHD и CEO двигаются в такт метроному, который слышат только они. Смотреть за их хореографией так же приятно, как и слушать трек. Исполнители из Литл Рока и их трек «All In» получили свою дозу популярности благодаря распространению роликов «Em Em Dance», идея которых принадлежит пользователю с ником @kingk3z. «Em Em Dance» породили новый тренд. И сейчас на Youtube можно найти тысячи подобных роликов, которые вывели братский дуэт на совершенно новый уровень. «Мы даже не знали, что наш трек был в TikTok», — говорит Zae. «Когда кто-то из знакомых рассказал нам об этом, мы такие “Черт!”».

Вступление композиции стало отличным саундтреком к видео, в которых пользователи с удивлением узнают возраст Билли Айлиш, глазеют на девушек (или просто сидят в МакДоналдс). Теперь джоинт ZaeHD и CEO по праву считается одним из TikTok-скрижалей. На данный момент трэп является самым популярным музыкальным жанром в приложении. Использование трэпа в качестве музыкального сопровождения для пародий — это новый тренд, который с каждым днем набирает все большую популярность.

Cookie Cutters

Австралийский дуэт продюсеров Cookie Cutters совместно с TikTok-блоггером Андре Свайли (на данный момент у него более 5 миллионов подписчиков) написали несколько песен, предназначенных специально для видео-пародий. «Мы постарались сделать так, чтобы каждой песне соответствовали отдельные движения», — рассказывает участник Cookie Cutters, Адам Фридман, в интервью Complex. Сниппет «You Do You» довольно быстро набрал 100 000 лайков. «Какой бы фрагмент песни мы ни публиковали, она все равно получила большой фидбек от аудитории TikTok».

Следующая композиция «Accidents» также запустила новый челлендж, но по сравнению с дебютным проектом он был менее успешен. Но у дуэта уже есть новый план успеха. «На следующей неделе Андре поедет на студию, чтобы записать несколько 15-секундных треков. Многие TikTok звезды недовольны тем, что тренд ушел в широкие массы. Сам формат коротких видео имеет очень большой потенциал».

iLOVEFRiDAY

Началом всей истории с треком «Mia Khalifa» стал фейковый твит, якобы написанный с официального аккаунта порноактрисы: «Боже, она не уважает мусульманских женщин и просто позорит нас». Столь вопиющий выпад был сделан в адрес участницы дуэта iLOVEFRiDAY Smokehidjabi, которая выпустила клип «Hate me». Однако работу затмил совместный трек ребят «Mia Khalifa».

«Когда трек начал вируситься, мы узнали об этом от подписчиков в Instagram, которые стали отмечать нас на новых видео», — говорит Smokehijabi. Несмотря на то, что песня вышла в 2018 году, популярность она обрела только после липсинк-видео Nyannyacosplay, где блоггер подпевает популярным строчкам: «Переспать или нет, выбор очевиден, а?/ У тебя есть парень, но даже он не целует тебя/ Он просто уедет и дэбнет, как Wiz Khalifa».

«Когда люди что-то чувствуют, — продолжает исполнительница, — они склонны выражать свои переживания в чем-то». На данный момент количество просмотров #hitormisschallenge насчитывает примерно 94 миллиона. Некоторые пользователи снимают в своих видео учителей, которые заканчивают популярную строчку «hit or miss I guess they never miss», а кто-то просто пародирует Nyannyancosplay. Что касается самого дисса, то в недрах TikTok он кардинально изменил свой посыл, но, кажется, самих iLOVEFRiDAY это не сильно волнует. «Наши фанаты говорили что-то типа «Разнесите Мию Халифу, она нам не нравится, задиссьте ее, — рассказала Smokehijabi Pitchfork, — ну мы и выпустили дисс».