Thomas Mraz о сыне Ильясе, альбоме «Hangover» и уходе из Dopeclvb

В эфире STUDIO 21 Thomas Mraz рассказал, что недавно стал отцом и назвал сына Ильяс (в честь менеджера и звукорежиссера). По словам Алмаса, после рождения ребенка он сблизился с родителями, стал намного спокойнее и энергичнее (трогательные подробности — ниже). Кроме того, Thomas затронул такие темы как уход из Dopeclvb, знакомство с Oxxxymiron, альбом «Hangover» и многое другое.

О знакомстве с музыкой:

Моя самая первая покупная музыка — это Глюкоза и Ария. Это все уже знают. Но люди не знают, что мой самый первый доступ к музыке — это ручка-радио, которую папа привез мне из командировки. Я брал эту ручку, подключал к ней наушники и гонял мяч во дворе.

Когда я начал сам покупать себе музыку, первым делом приобрел Linkin Park «Meteora». Мне тогда нравился рокешник. Знаешь, идешь в кинчик, а там саундтреком «Black Betty» играет. И ты такой: «Вау-вау! Хочу это послушать!», но «Шазама» нет, поэтому ты ходишь и всем перепеваешь это.

Сейчас я гибрид R&B, соула, хип-хопа, трип-хопа и регги моментами. Основные — соул и рэп. Самый первый рэп, который я слушал — это 50 Cent, любимый трек — «Window Shopper».

О Dopeclvb:

Официальной версии о смысле названия нет. Для меня это означало допинг: то есть я представлял нас своеобразными супергероями, которые, как Джекил и Хайд, юзают какие-то вещества и приобретают суперсилу.

Basic Boy и Glebasta уже занимались музыкой, у них была группа Good Times с еще одним рэпером, который сейчас организатор вечеринок, его зовут Альмир. И Федяй уже занимался музыкой довольно успешно — у него было несколько гэнгов до Dopeclvb. А я просто был знаком с ними со всеми. Я был бродягой, который тусил в Уфе, гонял на всякие споты, бухал, угарал, а потом фристайлил. Я пел песни Земфиры, и чуваки меня запомнили и пригласили в гэнг. Я на тот момент вообще не верил в свои силы и очень удивился.

А вообще ребята уже знали, как и для чего делать гэнг, и они были уверены, что это стрельнет. Меня туда занесло по счастливой случайности. Прикольно, что мы с самого начала вызывали резонанс. Я мечтал заниматься музыкой и забивал на это, а в итоге все получилось с первого раза.

Об уходе из Dopeclvb:

Я считаю, что мы нормально расстались. Некоторые пытаются сделать это воспоминание более печальным, чем оно есть на самом деле. Я признаю, что с моей стороны был косяк, потому что меня опьянила какая-то свобода, и я решил двигаться самостоятельно. У меня наконец-то прорезался голос, и я много лишнего написал в твиттер. Тогда у меня было намного меньше подписчиков, и я не понимал, как все устроено.

На самом деле, уникальность нашего проекта была в том, что мы и так все двигались сольно, но вместе, как Odd Future.

О примирении:

После концерта Лауд у меня упал камень с души, потому что я пообщался с ребятами, окунулся в старую атмосферу. Я сильно переживал, потому что был оторван от своей уфимской движухи и был наедине с собой несколько лет. Уфимцы — это как племя, кочевой народ, который везде найдет своих.

Об альбоме «Hangover» и ЗОЖ:

Мне показалось несправедливым, что все рассуждают о тусовках и красивой жизни, даже не пытаясь показать обратную сторону. Ну, то есть не все. Например, Кендрик Ламар говорил об обеих сторонах — о печальной тоже. Многие музыканты умирают от алкоголизма, от наркомании. Молодые ребята смотрят на них и думают, что бухать и употреблять это модно. Я сам был таким — пропагандировал какие-то неправильные вещи, и сам же велся на эту моду. Сейчас я подумал, что с меня хватит, и я больше не хочу участвовать в этом. Сейчас я не курю и пью чай. Только спортом пока не занимаюсь.

Я стараюсь, чтобы в моей жизни было меньше токсичности, не бояться трудностей и не заводиться из-за каждой мелочи. Учусь по-христиански подставлять вторую щеку — пока не практиковал, но это должно получиться в финале. Ты должен настолько понять жизнь, чтобы не париться из-за таких мелочей, как чужие косые взгляды.

Ты знаешь, что вселенная бесконечна, а ты лишь микроб, а наша планета атом. Ты просто движешься из точки А в точку В, делаешь, что тебе по кайфу, и не теряешь энергию на пустые раздоры.