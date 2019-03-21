Thomas Mraz о сыне Ильясе, альбоме «Hangover» и уходе из Dopeclvb

В эфире STUDIO 21 Thomas Mraz рассказал, что недавно стал отцом и назвал сына Ильяс (в честь менеджера и звукорежиссера). По словам Алмаса, после рождения ребенка он сблизился с родителями, стал намного спокойнее и энергичнее (трогательные подробности — ниже). Кроме того, Thomas затронул такие темы как уход из Dopeclvb, знакомство с Oxxxymiron, альбом «Hangover» и многое другое.
О знакомстве с музыкой:
Моя самая первая покупная музыка — это Глюкоза и Ария. Это все уже знают. Но люди не знают, что мой самый первый доступ к музыке — это ручка-радио, которую папа привез мне из командировки. Я брал эту ручку, подключал к ней наушники и гонял мяч во дворе.
Когда я начал сам покупать себе музыку, первым делом приобрел Linkin Park «Meteora». Мне тогда нравился рокешник. Знаешь, идешь в кинчик, а там саундтреком «Black Betty» играет. И ты такой: «Вау-вау! Хочу это послушать!», но «Шазама» нет, поэтому ты ходишь и всем перепеваешь это.
Сейчас я гибрид R&B, соула, хип-хопа, трип-хопа и регги моментами. Основные — соул и рэп. Самый первый рэп, который я слушал — это 50 Cent, любимый трек — «Window Shopper».
О Dopeclvb:
Официальной версии о смысле названия нет. Для меня это означало допинг: то есть я представлял нас своеобразными супергероями, которые, как Джекил и Хайд, юзают какие-то вещества и приобретают суперсилу.
Basic Boy и Glebasta уже занимались музыкой, у них была группа Good Times с еще одним рэпером, который сейчас организатор вечеринок, его зовут Альмир. И Федяй уже занимался музыкой довольно успешно — у него было несколько гэнгов до Dopeclvb. А я просто был знаком с ними со всеми. Я был бродягой, который тусил в Уфе, гонял на всякие споты, бухал, угарал, а потом фристайлил. Я пел песни Земфиры, и чуваки меня запомнили и пригласили в гэнг. Я на тот момент вообще не верил в свои силы и очень удивился.
А вообще ребята уже знали, как и для чего делать гэнг, и они были уверены, что это стрельнет. Меня туда занесло по счастливой случайности. Прикольно, что мы с самого начала вызывали резонанс. Я мечтал заниматься музыкой и забивал на это, а в итоге все получилось с первого раза.
Об уходе из Dopeclvb:
Я считаю, что мы нормально расстались. Некоторые пытаются сделать это воспоминание более печальным, чем оно есть на самом деле. Я признаю, что с моей стороны был косяк, потому что меня опьянила какая-то свобода, и я решил двигаться самостоятельно. У меня наконец-то прорезался голос, и я много лишнего написал в твиттер. Тогда у меня было намного меньше подписчиков, и я не понимал, как все устроено.
На самом деле, уникальность нашего проекта была в том, что мы и так все двигались сольно, но вместе, как Odd Future.
О примирении:
После концерта Лауд у меня упал камень с души, потому что я пообщался с ребятами, окунулся в старую атмосферу. Я сильно переживал, потому что был оторван от своей уфимской движухи и был наедине с собой несколько лет. Уфимцы — это как племя, кочевой народ, который везде найдет своих.
Об альбоме «Hangover» и ЗОЖ:
Мне показалось несправедливым, что все рассуждают о тусовках и красивой жизни, даже не пытаясь показать обратную сторону. Ну, то есть не все. Например, Кендрик Ламар говорил об обеих сторонах — о печальной тоже. Многие музыканты умирают от алкоголизма, от наркомании. Молодые ребята смотрят на них и думают, что бухать и употреблять это модно. Я сам был таким — пропагандировал какие-то неправильные вещи, и сам же велся на эту моду. Сейчас я подумал, что с меня хватит, и я больше не хочу участвовать в этом. Сейчас я не курю и пью чай. Только спортом пока не занимаюсь.
Я стараюсь, чтобы в моей жизни было меньше токсичности, не бояться трудностей и не заводиться из-за каждой мелочи. Учусь по-христиански подставлять вторую щеку — пока не практиковал, но это должно получиться в финале. Ты должен настолько понять жизнь, чтобы не париться из-за таких мелочей, как чужие косые взгляды.
Ты знаешь, что вселенная бесконечна, а ты лишь микроб, а наша планета атом. Ты просто движешься из точки А в точку В, делаешь, что тебе по кайфу, и не теряешь энергию на пустые раздоры.
О фитах:
У меня есть треки почти со всеми артистами BM, кроме Loqiemean. Сейчас я хотел бы трек с Tveth. На самом деле, я люблю делать сольные треки, поэтому заранее не планирую фиты. Все должно быть обоюдно.
Из ребят с BM самым первым я познакомился с Markul, мы стоим у истоков нашего гэнга. Markul очень хорошо ко мне отнесся, показал мне Питер, водил в клевые места, у нас девушки дружат.
О детстве:
Я с самого детства был изгоем, у меня всегда были проблемы с коллективом, но мне это нравилось. Я очень не люблю стадные движения. То же самое с алкоголем: многие люди не хотят курить и пить, но делают это, потому что якобы так надо. Они просто впихивают в себя это, давятся, им плохо. Они сами не понимают, что за ерунда, просто перестают себя узнавать, но зато они у каких-то странных идолов в авторитете.
О влиянии Oxxxymiron:
Самое главное, что я у него взял, — это вдохновение от его творчества. Самое крутое в этой истории, что я реально был фаном его треков.
Он скинул мне мой клип «May 13» и сказал, что он ему понравился, типа: «Давай познакомимся, я Мирон». Я такой: «Whaaaaaat???». Я могу назвать три его трека, которые слушаю до сих пор: это «Мой менталитет», «Восточный Мордор» и «Неваляшка». Раз в год я их переслушиваю.
Потом я пришел к нему на концерт, мы стали общаться дальше. Ребята сказали, что им нравится мое творчество, и они хотели бы поработать со мной. Совпало несколько факторов: я собирался уходить из своего старого коллектива, потому что мне не нравилось, куда меня занесло течение. Появились лидеры мнений, которые в моей жизни не играли никакой роли. Я пришел в Dopeclvb, чтобы делать музлишко, кайфовать, а потом ребята (из Yung Russia), с которыми я ни о чем не договаривался, решали за меня, что я должен делать. Я не мог ничего с этим сделать, поэтому решил оборвать эту связь.
О комиксах:
Мои любимые супергерои — Хеллбой, Ведьмак. Есть еще такой комикс, который называется Saga, и там очень крутые персонажи, которых мало кто знает. И вот там есть такой чувак как Prince Robot IV.
О сыне Ильясе:
Когда у тебя появляется ребенок, сначала как будто бы ничего не меняется, но ты начинаешь чувствовать прирост сил. Сил появляется намного больше, у тебя растет мана, ты перестаешь отвлекаться на какие-то неважные моменты. Ты начинаешь пахать, сосредотачиваться, у тебя получается договориться с самим собой.
Самое главное, что меняются отношения с родителями в лучшую сторону. Например, когда приезжает твоя мама, ты ее капец как рад видеть. Она тебе помогает, а ты смотришь на нее совсем другими глазами. А когда она уезжает, у тебя аж сердце сжимается.
Ильясом назвали в честь моего менеджера Ильи Мамая и в честь моего звукача Ильи Шленкина (Илья Showtime). Это два человека, которые сделали мою жизнь определенно лучше, поэтому надо назвать сына именно так.
Я был бы рад любому подарку, но мальчик для любого мужчины — это гордость. Я ему уже сейчас ставлю свою музыку и пою сам.