Thomas Mraz — о релизе «RANDOM-6», знакомстве с Юрием Быковым и фильме «Джокер»

«Почему я не могу делать одно и то же? Потому что во мне шесть гребаных личностей!» — Thomas Mraz рассказал в эфире STUDIO 21 о новом релизе «RANDOM-6», впечатлениях от фильма «Джокер» и преимуществах рэпа на русском языке.

О главном знакомстве 2019 года

В этом году я познакомился с Юрием Быковым. Я играл диджей-сет на одной закрытой вечеринке, где было много крутых гостей. Я ни к кому не приставал, ни с кем не знакомился, но потом мне сказали, что среди гостей — Юрий Быков. А я не особо смотрю фотографии, поэтому подумал, что это Кирилл Серебренников. Я просто знаю, что Быков — очень крутой чувак, которому недавно дали премию во Франции. И я такой: «Стоп! Это Юрий Быков? Тот самый?».

Еще у меня есть лучший друг, с которым я дружу с 13 лет, и он очень дерзкий мазефакер. Ему насрать вообще на всех, но Юрий Быков для него авторитет.

Я подхожу к Юрию Быкову и говорю: «Здравствуйте! Извините, что отвлекаю, но у меня есть друг, он ваш дикий фанат, вы можете, пожалуйста, записать для него видео?». Он говорит: «А что сказать?». Я: «Ну не знаю, что угодно. Он иногда смотрит дома ваши фильмы, пьет водку и плачет». И я записываю другу видео в телеге, а Быков говорит: «Динар, хватит рыдать, нужно работать. И хватит пить водку!». Мой кореш — обычный простой работяга, и для него это было бесценно.

Лично я смотрел только один фильм Быкова — «Дурак». Это просто офигенный фильм. Я ему сказал: «“Левиафан” и “Дурак” вышли примерно в одно время, и многие их сравнивали. Но я, честно, вообще не понял прикола “Левиафана”, а вот “Дурак” — очень крутой фильм».

О фильме «Джокер»

Что мне понравилось в «Джокере»? Во-первых, очень крутая игра Хоакина Феникса, который за месяц похудел на 20 килограммов. Мне понравилось, как режиссер и команда подошли к продакшену — они поставили на карту все. Они отрисовали в графике даже листы бумаги, потому что им было недостаточно того, как выглядят листы бумаги в реальности. Это большая работа.

Когда я был помладше, я посмотрел «Темного рыцаря» с Хитом Леджером, и он меня очень впечатлил. Настолько, что я долгое время был нигилистом и говорил, что ничего не может быть круче этого фильма. Но, честно говоря, у «Джокера» получилось.

Был еще фильм Тима Бертона «Бэтмен». Какое-то время роль Джокера была самой высокооплачиваемой в истории Голливуда, и у Тима Бертона не было денег, чтобы выплатить гонорар Джеку Николсону. И Бертон предложил ему сыграть за процент. Николсон согласился, потому что ему понравился сценарий. В итоге процент от съемок составил такую кругленькую сумму, что она переплюнула все ожидания.

О лучших треках 2019 года

Могу назвать три трека, которые больше всего понравились мне в этом году.

1) Young Thug «Ecstasy». Но, честно говоря, до того, как там появился куплет Machine Gun Kelly, трек был круче;

2) Young Thug «Hot»;

3) Post Malone и Ozzy Osbourne «Take What You Want».

В 2000-х годах была большая выставка, связанная с хип-хопом или с рок-н-роллом, в которой принимали участие Jay-Z и Канье Уэст. Они тогда сказали очень крутые слова, что хип-хоп — это рок-н-ролл 2000-х. Многим это не понравилось, но суть в том, что эстафета была передана и ее приняли.

О мини-альбоме «RANDOM-6»

Когда я пережил подростковые комплексы и стал панком, более уверенным в себе, я начал давать отпор этому миру, который пытался насильно залезть ко мне в душу и в голову. Я начал говорить «шесть» людям, которые задавали мне неудобные вопросы. Это очень понравилось многим моим друзьям, и они тоже начали так отвечать.

«RANDOM-6» — это альбом, который представляет людям шесть моих альтер эго. Многие не понимают тягу артиста, художника к экспериментам. Почему я не могу делать одно и то же? Потому что во мне шесть гребаных личностей! А может и больше, кто знает. Каждая личность временами просыпается в студии у микрофона и делает то, что ей нравится.

У Оксимирона есть хорошая песня «Восточный Мордор» с такими строчками: «Это летопись, нужны разные флоу. У меня девять есть, зови меня Wu-Tang». То есть он говорит, что у него есть девять разных флоу. И я тогда подумал: «Воу! Это круто!». Потом я много работал, развивался и понял, что у меня тоже есть разные флоу.

Рандом — это что-то случайное, и я часто использую это слово в речи. Когда ты говоришь «это счастливая случайность» или «это несчастный случай», ты имеешь в виду, что это ничего не значит. Но на самом деле у случайности самая большая сила в нашем мире.

Сингл «Рандом» максимально близок к идее альбома, и он нравится мне больше всех. Мне кажется, в нем я раскрылся.

О своих альтер эго

Я подумал, что хочу все свое творчество разделить на подгруппы, на шесть разных флоу. Я хочу показать людям, что эти шесть личностей всегда были, просто они их не замечали.

Первое альтер эго, которое я создал, — это Феникс, человек ярости.

Другой персонаж — Мэнни — типичный житель нашей планеты, у которого есть свои траблы. У него пока не получилось вырваться из рутины и взять жизнь в свои руки. Он плывет по течению через сучки и ветки. У него есть проблемы с другими бандами, алкоголем, работой и личной жизнью. Несмотря на все это, он остается человеком, хотя выглядит как обезьяна.

Мое любимое альтер эго — Алмас Второй. Он самый добрый, позитивный, смешной и дурашливый.

О туре мечты

У меня есть мечта провести в туре целый год. Пока у меня был опыт, который длился два месяца, и я представляю, что это такое. Я, конечно, хотел бы поездить по другим странам, но это сложно. С другой стороны, я начал верить в себя, потому что те же Pouya и Fat Nick, с которыми я познакомился совсем недавно, говорят много хорошего о моей музыке. При том, что им это не нужно. Соответственно, делая музыку на русском, ты можешь потурить не только по России, но и по другим странам, не считая СНГ.

О музыке на русском языке

У русского языка есть свой стиль, и этот стиль — гребаный секс. Если мы вернемся немного назад, то поймем, что писатели — это рэперы прошлых веков. Был такой писатель Берджесс, который написал «Заводной апельсин». С этой книгой он поехал в Санкт-Петербург и попытался перевести ее русским битникам и хипстерам. Настолько ему было важно мнение русских людей.

Рэп стал таким популярным, что он есть почти на каждом языке. Я советую всем послушать El Guincho — это просто мясо. Чувак делает такое крутое дерьмо на испанском, что меня вставляют его треки, хотя я не понимаю этот язык. Честно говоря, я не понимаю 70% того, что читают всеми любимые A$AP Rocky и Migos, но меня качает. Соответственно, других людей может вставить то, что я делаю на русском. Создателям русской музыки просто не хватает веры в себя.

О поддержке артистов со стороны государства

Недавно у меня было интервью с GQ, и в нем я сказал, что российскому государству надо больше саппортить своих хип-хоп артистов, потому что рэперы сегодня — это молодые поэты и художники. Например, в Штатах Обама приглашал артистов в Белый дом. Трамп саппортит A$AP Rocky. Что чувствовал бы Роки, попав в передрягу, если бы он был российским артистом? «Черт возьми, я отправлюсь в тюрьму на всю свою жизнь». А что чувствует Роки, будучи гражданином Америки? «Я горжусь собой, я сделал то, что хотел, и меня поддерживает мой президент».