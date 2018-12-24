Дом футболиста «ПСЖ» Тьяго Силвы обокрали во время матча чемпионата Франции

Футболистам французского «ПСЖ», похоже, стоит всерьез задуматься об усиленной охране собственного жилья во время матчей.

Меньше месяца назад грабители влезли в апартаменты нападающего парижан Эрика Чупо-Мотинга, прихватив с собой ценностей на 600 тысяч евро, а теперь жертвой стал капитан «ПСЖ» Тьяго Силва.

Пока действующие чемпионы Франции на своем поле играли с «Нантом» в рамках 19-го тура, в дом бразильского защитника влезли неизвестные. По итогам их визита бразилец стал беднее на один миллион евро, в том числе лишившись часов стоимостью в 600 тысяч.