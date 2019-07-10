«Если вы пришли на наше шоу с девушкой, не оставляйте ее одну»: интервью с группой THEY.

THEY. — R&B-дуэт из Калифорнии, который на сегодняшний день выпустил уже два релиза: «Nü Religion: Hyena» и EP «Fireside». Группа состоит из Дрю Лав, который отвечает за вокал, и продюсера Данте Джонса. При этом назвать THEY. классическим R&B-коллективом было бы в корне неверно: их музыка — это микс разных жанров (включая инди-рок, гранж, хип-хоп и даже эмо) на базе R&B. За свою относительно недолгую карьеру (группа начала выпускать материал в 2015 году) они успели съездить в тур с Bryson Tiller и поработать с Тимбалэндом.

Накануне выступления в Gipsy THEY. заглянули в эфир STUDIO 21, где рассказали, какие исполнители сформировали их музыкальный вкус, а также анонсировали новый альбом, который выйдет до конца 2019 года.

О начале музыкальной карьеры:

Дрю: Я вырос в Вашингтоне, в семье военных. Родителям не нравилось, что я занимаюсь музыкой, поэтому я уехал в LA, где мы и начали делать музыку вместе с Данте. При этом я долго работал с другими артистами в качестве продюсера и сонграйтера.

Я все еще пишу песни для некоторых исполнителей. Например, для Ty Dolla $ign, Jeremih, Chris Brown (с ним мы работали не на том альбоме, который только что вышел, а на предыдущем).

Данте: Я вырос в Колорадо, а потом тоже переехал в LA. Сначала занимался поп-музыкой, был продюсером, но всегда хотел делать что-то свое. Я вырос, слушая хип-хоп, R&B, инди-рок и эмо. Мне нравится музыка, в которой звучат живые инструменты. Особое внимание я, как продюсер, уделяю гитаре. Многие ребята не обращают внимание на детали и просто делают трэп-биты — мне такое не нравится.

Около четырех лет назад мы стали работать с Дрю, и на сегодняшний день выпустили уже два релиза. В этом году выйдет третий.

О названии группы:

Дрю: Это не особо интересная история. Одна из наших первых песен, которая появилась на дебютном EP, называется «Back It Up». Сохраняя файл, Данте назвал его «They.». Мы решили приберечь это название для группы на тот случай, если не придумаем чего-нибудь получше, но в итоге не стали ничего менять. Точка в конце названия подчеркивает, что мы — группа со смелым посылом.

О Москве:

Данте: Я большой фанат экшенов, и особенно фильма «Миссия невыполнима», поэтому мне было очень интересно увидеть Красную площадь своими глазами.

Дрю: В Москве сумасшедшая архитектура. Когда смотришь вниз из самолета, открывается офигенный вид. Плюс, кажется, люди в Москве умеют веселиться.

О своей музыке:

Данте: Мы постоянное меняем звучание и стараемся вносить в свою музыку что-то новое. Думаю, людям это нравится: они никогда не знают, чего от нас ожидать.

Дрю: Тем, кто любит R&B, я бы порекомендовал послушать наши треки «Back It Up», «18 Months» или «Dante’s Creek». Но если вы фанат рэпа, послушайте «Motley Crue».

Данте: Либо песню, которая всё это объединяет — фит с Wiz Khalifa «What I Know Now».

Дрю: В основе нашей музыки всегда лежит R&B, но мы присоединяем к нему разные другие жанры: хип-хоп, гранж, рок.

Данте: Я бы сказал, что в нашей музыке всегда есть энергия хип-хопа, но роль рэперов мы примеряем нечасто.

О музыкальных влияниях:

Дрю: Я вырос, слушая много поп-музыки и R&B. Моя мама слушала Смоки Робинсона, группу Spinners и тому подобный стафф. Но сам я предпочитал Boyz II Men, Джо Дассена и Sisqo.

Данте: Я вырос на R&B 80-х в стиле Bobby Brown, но также слушал много рок-музыки. Большое влияние на меня оказали Vampire Weekend, Animal Collective и тому подобные группы.

О работе с Тимбалэндом:

Дрю: Когда мы только начали делать музыку, я работал с человеком, у которого есть выход на Тимбалэнда. Каким-то образом до него дошел наш стафф. После этого он пригласил нас в Майами, где мы вместе работали в студии. Я и представить себе не мог, что такое может произойти.

Данте: Тимбалэнд — мой любимый продюсер. Это был очень важный момент в моей жизни — я встретил своего кумира. У нас есть песня «Africa», и когда я ее включил, он сказал: «Это же “Africa”? Я слышал этот трек, он крутой!». Он даже знал слова. В общем, это было невероятно, это мечта любого продюсера.

О планах:

Дрю: Прямо сейчас мы работаем над новым альбомом. Он точно выйдет в этом году, плюс будет парочка новых синглов и коллабораций. Я бы сказал, что это следующий уровень того, что мы делаем. Подобных экспериментов фанаты еще не слышали.

Если вы пришли на наше шоу с девушкой, ни в коем случае не оставляйте ее одну. Следите за ней во все глаза.