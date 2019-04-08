The Weeknd, SZA и Travis Scott записали трек для «Игры престолов»

Сайт Pitchfork со ссылкой на источники сообщает, что создатели «Игры престолов» пригласили Абеля для записи песни, которая войдет в саундтрек финального восьмого сезона сериала. Скорее всего, сингл станет коллаборацией The Weeknd с SZA и Travis Scott. Песня предположительно выйдет в течение ближайшей недели. На днях канал HBO опубликовал видео с участием всех актеров, задействованных в последнем сезоне, где на фоне играет трек, по стилистике очень напоминающий работы The Weeknd.

Первый эпизод восьмого сезона выйдет в воскресенье 14 апреля, проморолики к нему можно посмотреть здесь.