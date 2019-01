The Weeknd диссит Drake в новом треке?

The Weeknd выпустил трек «Lost in the Fire» — совместную работу с французским продюсером Gesaffelstein (тем самым, который участвовал в записи культового альбома Канье «Yeezus», а также отметился на последнем релизе Эйбела «My Dear Melancholy,»).

В одной из строчек новой песни The Weeknd предположительно диссит Drake. В частности, он говорит: «Я хочу ребенка только от своей единственной, потому что я не смог бы прятать его от всех». Это возможная отсылка к истории, произошедшей с Дриззи накануне выхода его двойного альбома «Scorpion». Тогда Pusha-T выпустил дисс на канадца под названием «The Story of Adidon», в котором рассказал, что Drake скрывает сына от порноактрисы (позднее Обри признал это в треке «March 14»).

В начале ноября на концерте в Торонто The Weeknd рассказал, что работает над новым альбомом «Chapter VI». Планируется, что он станет первым полноформатным релизом The Weeknd со времен альбома «Starboy», на котором отметились Kendrick Lamar, Lana Del Rey, Future и Daft Punk.