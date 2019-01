The Weekend о звучании «Chapter VI»

The Weeknd анонсировал новый альбом «Chapter VI» на ноябрьском концерте в Торонто, после чего несколько раз публиковал в инстаграме фанарт, посвященный грядущему релизу. Абель не сообщал никаких подробностей о предстоящей пластинке до недавнего времени — на днях в его твиттере появился пост «no more daytime music», свидетельствующий о возвращении канадца к его фирменному мрачному и менее «попсовому» звучанию. Свежая коллаборация с Gesaffelstein — подтверждение этого.

«Chapter VI» станет первой пластинкой канадца со времен его мини-альбома «My Dear Melancholy,», возглавившего чарт Billboard. В конце прошлой недели The Weeknd и французский продюсер Gesaffelstein презентовали трек «Lost in the Fire», в котором Абель предположительно задиссил своего соотечественника Дрейка.