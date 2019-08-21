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Вышел первый трейлер проекта «The Vince Staples Show»

Вышел первый трейлер проекта «The Vince Staples Show»

Vince Staples выпустил первый трейлер своего загадочного телевизионного проекта «The Vince Staples Show», который должен стартовать в ближайшее время. Артист особо не распространялся о деталях, отметив только, что это будет «новый абсолютно оригинальный сериал».

В трейлере Винс отправляет двух мальчиков продавать сладости и инструктирует их максимально строгим тоном. «Вы знаете, что делать, и мы собрались здесь не для того, чтобы побазарить», — говорит он. «У нас нет времени на сомнения. Вы оба вписались, и теперь вы в деле».

Недавно Vince Staples сменил лейбл Def Jam на Motown Records и теперь вовсю работает над новым материалом. Кроме того, Винс стал куратором плейлиста в Apple Music, посвященного месяцу черной музыки. По его словам, эта подборка «демонстрирует все оттенки черного» и все вариации черной музыки от El DeBarge до City Girls.

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