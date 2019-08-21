Вышел первый трейлер проекта «The Vince Staples Show»

Vince Staples выпустил первый трейлер своего загадочного телевизионного проекта «The Vince Staples Show», который должен стартовать в ближайшее время. Артист особо не распространялся о деталях, отметив только, что это будет «новый абсолютно оригинальный сериал».

В трейлере Винс отправляет двух мальчиков продавать сладости и инструктирует их максимально строгим тоном. «Вы знаете, что делать, и мы собрались здесь не для того, чтобы побазарить», — говорит он. «У нас нет времени на сомнения. Вы оба вписались, и теперь вы в деле».

Недавно Vince Staples сменил лейбл Def Jam на Motown Records и теперь вовсю работает над новым материалом. Кроме того, Винс стал куратором плейлиста в Apple Music, посвященного месяцу черной музыки. По его словам, эта подборка «демонстрирует все оттенки черного» и все вариации черной музыки от El DeBarge до City Girls.