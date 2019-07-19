Вышел альбом, посвященный новому «Королю Льву»

В новом фильме про «Короля Льва» Beyonce озвучила львицу Налу, а также стала куратором тематического музыкального альбома. В него вошли треки с участием Jay-Z, Kendrick Lamar, Pharrell, Childish Gambino и недавний сольный сингл Beyonce «Spirit».

Chance The Rapper не участвовал в записи альбома (видимо, потому что был занят собственным), зато приложил руку к созданию фильма. «Я вырос в полном восторге от всего, что связано с «Королем Львом»: смотрел все три фильма и шоу Тимона и Пумбы, обожал бродвейскую пьесу и ее саундтрек», — рассказал Ченс. «Не имеет смысла говорить, что этот фильм оказал огромное влияние на всю мою жизнь. Поэтому, когда мой бро (Дональд Гловер) получил роль Симбы, он сделал офигенную вещь: попросил режиссера Джона Фавро пригласить меня в роли консультанта».

В российский прокат ремейк «Короля Льва» вышел 18 июля.