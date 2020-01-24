THE LESSON GK | STUDIO 21 LIVE

THE LESSON GK — нью-йоркская группа, которая состоит из профессиональных инструменталистов, работающих в разных жанрах. Все участники коллектива играли в бэндах мировых звезд и имеют успешные собственные проекты, а вокалист группы Jonathan Hoard в 2016 году был номинирован на «Грэмми».

Совместное творчество THE LESSON GK — это микс из самых актуальных современных жанров: джаза, фанка, хип-хопа, соула и R&B. Буквы «GK» в названии группы расшифровываются как «Gentei Kaijo», что в переводе с японского означает «отмена сдерживающих факторов» и отсылает к стремлению выйти за рамки традиционных стилей.

Группа образовалась в 2012 году в одном из андеграундных клубов Нью-Йорка, где собирались самые разные музыканты от Robert Glasper до Joey Bada$$, чтобы поимпровизировать. За восьмилетнюю историю THE LESSON GK успели принять участие в студийных сессиях и гастролях Demi Lovato, John Pizzarelli, Marcus Miller и многих других артистов, а недавно вырвались из плотного гастрольного тура, чтобы заглянуть в нашу студию.

Барабаны, лидер группы — Lenny «The Ox» Reece

Клавиши, продакшн и сведение — Julian Pollack (J3PO)

Бас — Antoine Katz

Вокал — Jonathan Hoard

Клавиши — Christian Almiron

MC — Phase One