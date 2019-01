The Game рассказал о сексе с Ким Кардашьян

The Game давно испытывает нездоровый интерес к семье Кардашьян. Всё началось в 2016 году на шоу Венди Уильямс, где комптонский рэпер заявил, что переспал с несколькими сестрами Кардашьян, но отказался сказать, с кем именно. Он намекнул, что одной из счастливиц была Ким (и намек этот сложно назвать тонким): «Я скажу так: Канье — мой хороший друг. У них с Ким прекрасные дети, и я не хочу проявлять неуважение к их семье».

У Канье и The Game действительно есть несколько совместных работ, первая из которых датируется 2005 годом (трек «Games»), а последняя — трек «Mula» — 2015. The Game не уточнил, когда именно успел вступить в связь с женой своего «хорошего друга», зато рассказал, как это было. Неожиданные подробности всплыли в сниппете нового трека The Game, слитого в сеть. Там он делится опытом орального секса с Ким Кардашьян, утверждая, что «заставил её глотать своих детей, пока она не захлебнулась» («I held Kim Kardashian by her throat nigga / I made her swallow my kids until she choked, niggga»). Страшно представить, каким будет ответ Канье — летом он крайне эмоционально критиковал Дрейка, никак не комментирующего слухи о связи с Ким.