Хедлайнером Quiksilver New Star Camp станет дуэт The Blaze

Quilsilver New Star Camp — спортивно-музыкальный фестиваль, который традиционно проходит весной на горном курорте «Роза Хутор». В 2019 году он объединил зимние виды спорта с классикой нью-йоркского хип-хопа: хедлайнером юбилейного десятого кэмпа стал участник легендарной группы Wu-Tang Clan — Ghostface Killah.

В этом году фестиваль пройдет с 27 марта по 5 апреля, а главным событием музыкальной программы станет выступление The Blaze — французского электронного дуэта, который снимает настоящие фильмы на остросоциальные темы вместо клипов. The Blaze уже выступали на Coachella, Lollapalooza и Primavera Sound. Их двухчасовой DJ-сет пройдет 28 марта на курорте «Роза Хутор».

Также в этом году на New Star Camp состоится сет австралийки DJ Tigerlily, выступление группы Cream Soda и шоукейсы комьюнити Encore, Slowdance, Level Dva.