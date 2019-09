STUDIO 21 запускает конкурс « The Best BUMP of Hip Hop»

Мы хотим красоты! Ты сейчас в джинсах? Тогда не стесняйся, фоткай свой зад ну или не свой – друга или подруги, девушки или даже мамы. Нам без разницы, чья задница, главное, чтобы в джинсах и красивая! Ещё лучше, если это будут джинсы Colin’s. Приземляй свой зад сюда или выкладывай в соцсети с хэштегом #TheBestBump. Мы тебя найдем! 10 самых классных «бэксайдов» и привезём их в Москву на закрытую вечеринку Colin’s. Окажешься среди победителей – сможешь затусить с артистами и ведущими Studio 21 и выиграть 100 тысяч рублей! И конечно, на тусе узнаем, кто получит звание «The Best BUMP of Hip Hop». Подробные правила конкурса здесь