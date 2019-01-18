«GORE SEASON» — новый альбом украинского рэпера Telly Grave

Telly Grave, выпустивший в прошлом году альбом «Magnolia» и EP «Berserker», вернулся с новым релизом «GORE SEASON». В числе гостей микстейпа отметились LIZER, Платина, OG BUDA и Тридцать Девятый. Мы пообщались с Никитой о его свежем релизе, фите с Obladaet и сравнениях с Big Baby Tape.

Об альбоме «GORE SEASON»:

Название «GORE SEASON» я придумал спонтанно во время работы над микстейпом. Я просто посмотрел, какими получаются треки — достаточно мрачненькими и мясными, тогда мне в голову сразу пришло слово «GORE». Я раньше смотрел очень много фильмов ужасов, и там есть такое обозначение Gore — кровь, кишки, полнейший хаос.

Самым сложным в работе над микстейпом было просто собрать всех моих чуваков, которые на фитах. Это было единственной сложностью. Не хочу показаться самовлюбленным, но мне нравятся все мои треки — и фиты, и мои сольные, даже не могу выделить один тречок.

О сравнениях с Big Baby Tape:

По поводу того, что мой флоу похож на Big Baby Tape, честно, я не знаю, почему так говорят. Мне нравится его музыка, он делает охуенные треки, мы общаемся, я респектую ему, он — мне.

Про Obladaet:

С Назаром я бы еще поработал по-любому, мы на связи. Когда он написал мне в директ, я отреагировал очень положительно, потому что я слушал этого чувака и раньше — его релиз «Double Tap» и другие, и просто охеревал. Когда он мне написал, и я сделал с ним трек «JETPACK / NO CAP» — это было вообще от души.

О распаде Dead Dynasty:

По поводу Династии, я общался и общаюсь со многими людьми, которые туда входили, но я никогда не был частью объединения, поэтому распад меня особо не коснулся.

О знакомстве с OG Buda и Платиной:

С Гришей и Робертом мы познакомились в интернете. Я просто выразил им свой респект и мы начали общаться. Хочу передать им обоим большой привет, а также Арсену, Назару и Коляну Тридцать Девятому — они все охуеннные чуваки, и я их пиздец люблю, так что всем хорошего настроения и позитивного вайба.