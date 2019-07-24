Рэпер Tay-K сядет в тюрьму на 55 лет

Tay-K — 19-летний рэпер из Нью-Джерси, выпустивший хит «Race» (ремикс на него записали 21 Savage и Young Nudy) и микстейп «Santana World». Несмотря на юный возраст, Tэймор Макинтайр успел обзавестись «богатой» криминальной историей, включающей несколько эпизодов ограблений и даже убийств. Инцидент, который произошел летом 2016 года, стал причиной, по которой Tay-K проведет в тюрьме ближайшие 55 лет.

25 июля 2016 года Tay-K стал участником вооруженного ограбления в составе банды, в результате которого погиб человек. Защита настаивала, что Тэймор понятия не имел о планах своих подельников, касающихся убийства (при этом рэпер признал вину по нескольким пунктам, связанным с ограблением). Следствие, напротив, считало, что Tay-K был зачинщиком убийства.

Одним из ключевых аргументов, оказавших влияние на суд, стал клип «The Race», в котором рэпер позирует с оружием на фоне плаката «Разыскивается». В момент съемок Tay-K действительно находился в розыске, так как сбежал из-под домашнего ареста.

Ограбление с убийством (за которые Tay-K получил 55 лет) — не единственное обвинение против него. Тэймора обвиняют в еще одном убийстве и ограблении пожилого мужчины.