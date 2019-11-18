Tay-K грозит пожизненное заключение

Tay-K обвинили в еще одном убийстве: следствие считает, что он ограбил и застрелил 23-летнего фотографа Марка Энтони Сальдивара в Техасе. Инцидент произошел в апреле 2017 года, когда Tэймор Макинтайр (настоящее имя Tay-K) находился в бегах. Если вина рэпера будет доказана, он получит пожизненное заключение.

Сейчас 19-летний Tay-K отбывает срок за преступление 2016 года в тюрьме техасского округа Беар. Тогда он стал участником вооруженного ограбления и убийства в составе банды. Во время слушаний прокурор настоял, чтобы к делу приобщили клип «The Race», в котором Tay-K позирует с оружием на фоне плаката «Разыскивается». В итоге Тэймора признали виновным и приговорили к 55 годам лишения свободы.