«Take Me to the Light» — коллаборация Francis and the Lights с Kanye West и Bon Iver

Вышел новый сингл поп-проекта Francis and the Lights «Take Me to the Light» — это совместка с Kanye West (который сейчас вовсю работает над новым релизом «Jesus is King») и Bon Iver. Francis анонсировал трек на протяжении нескольких недель, отметив, что он станет заглавной песней его следующего альбома, который должен выйти до конца года.

Последний альбом проекта Francis and the Lights «Just for Us» появился в декабре 2017. С тех пор Francis Starlite активно участвовал в коллаборациях, в частности, его можно услышать на новом альбоме Chance the Rapper «The Big Day».