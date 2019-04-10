«Люди любят дураков» — VHS-клип про гастроли от T-Fest

T-Fest выпустил клип на новый сингл «Люди любят дураков» — это короткое видео с кадрами из тура, стилизованное под VHS-съемку. В роли режиссера выступил сам музыкант и Саша Сахарная, которая сотрудничала со многими российскими артистами как фотограф (в том числе работала над обложкой Loqiemean «Сожги Этот Альбом»).

Последний альбом T-Fest «Иностранец» вышел в прошлом году — это история о славе, гастролях и ежедневной работе, которая стоит за успехом. В прошлом месяце T-Fest ответил на 33 вопроса от российского Vogue и выпустил совместный трек с американским трэпером Lil Toe.