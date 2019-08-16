«Won’t Be Late»: Swae Lee записал совместку с Drake

Swae Lee, ½ дуэта Rae Sremmurd, вернулся с парочкой новых синглов — «Sextasy» и «Won’t Be Late», последний из которых записан совместно с Drake. Именно эту песню тизерил Вирджил Абло во время своего диджей-сета на «Коачелле». Это второй коллаб участника Rae Sremmurd и Drizzy — ранее они оба работали над хитом Трэвиса Скотта «Sicko Mode». Несмотря на то, что у канадца и Swae Lee практически нет коллабораций, последний семплировал ранний трек Обри «Show Me A Good Time» в своей песне «Offshore».

В мае Swae Lee заколлабился с Мадонной на ее сингле «Crave», а до этого вместе с Post Malone выпустил трек «Sunflower», который стал саундтреком нового «Человека-паука».