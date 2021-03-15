Новый розыгрыш от STUDIO 21 и SuperStep

Ищешь идеальные кроссовки? Тогда участвуй в розыгрыше от STUDIO 21 и сникерстора SuperStep.

Слушай шоу Райтрауна каждое утро с 11 до 12 часов, смотри прямую трансляцию из студии ВКонтакте и дозванивайся в эфир! Победители получат топовые модели от Adidas, Puma, New Balance и еще более двадцати ведущих брендов.

Для участия в конкурсе нужно отправить в паблик STUDIO 21 голосовое сообщение с рэпом про кроссовки и SuperStep. Самые креативные работы прозвучат в эфире, а автор лучшей из них получит главный приз — сертификат в SuperStep номиналом 10 тысяч рублей.

Дополнительный розыгрыш пройдет в соцсетях: участник должен разместить в инстаграм-сторис свои старые кроссовки и отметить STUDIO 21 и SuperStep (при этом он должен быть подписан на оба аккаунта). Выбор победителя состоится 25 марта, приз — сертификат в SuperStep номиналом 20 тысяч рублей.

Полные правила конкурса доступны по ссылке.

SuperStep — первый сникер-проект без шаблонов. Даже если сегодня ты покоряешь горы, а завтра жжешь на рейве, SuperStep поможет тебе подобрать идеальные кроссовки для любого места и случая.