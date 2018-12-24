Cardi B отказалась от Супербоула — дело за Travis Scott

Вслед за Рианной от выступления на Супербоуле отказалась Cardi B: рэп-дива тоже решила поддержать Колина Каперника — игрока в американский футбол, который два года назад встал на колено во время исполнения гимна. Таким образом он выразил протест против полицейского произвола в отношении афроамериканцев. После этого примеру Каперника последовали другие футболисты — это привело к скандалам, недовольству патриотов и падению доходов Национальной футбольной лиги.

Супербоул-2019 пройдет 3 февраля на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте. Пока в качестве хедлайнера заявлен Трэвис Скотт, однако Майкл Би Джордан в интервью TMZ выразил надежду, что хьюстонский рэпер откажется работать с НФЛ, став частью общего движения. «Мы стараемся держаться вместе в этом вопросе», — подытожил актер. Ранее издание Variety сообщило, что Jay-Z связался с Трэвисом Скоттом, чтобы отговорить его от выступления на Супербоуле.