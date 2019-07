Хор Канье исполнил кавер на главные хиты Nirvana

Пару дней назад Канье обратился в Бюро патентов США с просьбой зарегистрировать бренд «Воскресная служба». Если ведомство не откажет ему (напоминаем, Cardi B не смогла запатентовать эдлиб okurrr), Ye сможет выпускать одежду под этим товарным знаком (при этом мерч Sunday Service уже продавался на Коачелле).

Это не все новости, касающиеся проекта «Воскресная служба»: в сети появилось видео, на котором хор Канье исполняет знаменитые хиты Нирваны «Come As You Are» и «Smells Like Teen Spirit». Судя по сториз Ким Кардашьян, в рамках «Воскресной службы» также прозвучали госпел-каверы на «Drop It Like It’s Hot» Snoop Dogg, «Grindin» Clipse и «Don’t Speak» No Doubt.

Проект «Воскресная служба» был запущен Канье в этом году — в рамках него проводились закрытые концерты с госпел-хором. Этот формат было решено использовать на Коачелле — он стал компромиссным вариантом для мистера Уэста, который наотрез отказывался выступать на фестивале на общих основаниях.