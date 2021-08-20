Summer of Haze — про релиз «48 X 84», жанр видвейв и выступление на Signal

Summer of Haze — один из артистов, выступающих на сцене Meadow фестиваля Signal. Захар рассказал о своих фаворитах на российской рэп-сцене, поделился планами на следующий релиз и объяснил, почему не стоит бояться кризиса 30 лет.

Об анонимности

Восемь лет я придерживался концепции анонимности. Мне очень нравилась идея, что это не я все делаю, а какой-то чувак в бандане из космического полугетто. Это был хороший бустер помимо музыки, у людей был интерес, что это за тип такой. Под конец стало тяжело, потому что уже была известность, и кадры все равно утекали в сеть. Тогда как раз вышел «Мстители: Война бесконечности», и я подумал, что раз Тони Старк погиб, к чему теперь все это. Я выдохнул в плане медиа и понял, что одна красивая история закончилась и должна начаться другая. Но я все равно выступаю в бандане и думаю, что по истечении 30-летней карьеры у меня обязательно будут респираторные заболевания.

О своем пути в музыке

В начале пути у меня была группа, и я потихоньку осваивал Fruity Loops (тогда еще не было FL Studio). В какой-то момент я подумал: «Зачем мне эти типы, если я могу все делать сам?». У меня был интерес к тяжелой музыке и электронике одновременно — туда меня и утащило безвозвратно.

Самое уютное для меня время — это 2011-14 годы. У меня уже были заграничные поездки, та же Украина, я с любовью вспоминаю эти дни. Я начал чувствовать, что, кажись, это не прикол, кажись, это со мной останется. А главный буст я получил в 2016-17 году, когда появился Boiler Room и начались поездки в Китай. Тогда вышел альбом «Infinite», и у меня был первый сольник в жизни, на котором собралось до фига людей.

С тех пор прошло время, и недавно у меня был кризис 30 лет, который сопровождался внутренней пустотой. Но сейчас я понимаю, что 30 — это новые 20, только с мозгами в голове.

О релизе «48 X 84» с CHERNOBURKV

CHERNOBURKV — это Инна, lo-fi-принцесса. Она продюсер, сама пишет и поет. К нашему совместному альбомы мы шли очень долго, около пяти лет. Мы не группа, каждый занимался своими делами как отдельная творческая единица, поэтому получилось долго. Но в итоге вышел долгожданный альбом, который мы дропнули на Hyperboloid в феврале.

У меня есть такая странная тема: мне прикольнее работать с а капеллой, у меня сразу развязываются руки. Когда человек, с которым ты работаешь, что-то конкретизировал, сложнее соскочить.





О жанре видвейв

За основу этого жанра я взял чиллвейв, но он слишком беззубый, простенький. Добавил что-то из старого хип-хопа, трип-хопа, какие-то лоу-файные громыхающие биты. Когда я его изобретал, существовала даб-музыка и олдовый хопчик, а современной музыки, которая была бы рядом с ними ассоциативно, не было. По саунду видвейв — это тягучее, ярко-выраженное lo-fi-звучание.

О рэп-сцене

Моя мечта — коллаб с Пашей Техником. А если говорить о том, что мне понравилось из последнего, — OG Buda и его флейва, это что-то новое, офигенно.

О выступлении на фестивалях

Я выступал на Faces&Laces, Alfa Future People — это все тысячники и выше. В карантин было тяжко, но мы все равно лавировали и выкруживали для себя какие-то движения. Для меня год карантина, когда все было на паузе, стал очень продуктивным.

Гастрольный опыт научил меня, что брать с собой нужно всего по минимуму, поэтому на Signal я возьму с собой только теплый шмот. Мы очень хотим насладиться фестивальным вайбом, поэтому будем ночевать в палатке. После пандемии охота просто походить и погулять.

После Signal меня можно будет найти на фестивале Fields, который пройдет в Питере 18-19 сентября. В сентябре-октябре у меня будут сольные концерты в Москве и Питере, посвященные моему 10-летию. Потом, в ноябре, будет пятилетие лейбла NEDOSTUPNOSTЬ, тоже глобальное движение. NEDOSTUPNOSTЬ — это мультижанровый лейбл, возникший в период после темных рейвов 2013-15 годов.

О следующем релизе

Мой следующий релиз выйдет на лейбле NEDOSTUPNOSTЬ — на нем я снова пытаюсь скрестить несколько жанров. Мне очень понравилось дрилл-движение, поэтому я хочу взять дрилл, что-то из фонка, что-то из старого себя, должно получиться круто и бодро. Это все тот же я, но в новых битах. Еще параллельно у меня готовится кое-что в рамках вокальной истории, но я пока не тороплюсь.