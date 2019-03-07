Следи за трансляцией шоукейса от STUDIO 21 и ADIDAS на YouTube и в «ВК»

STUDIO 21 и ADIDAS подготовили шоукейс для всех, кто готов погрузиться в мир российского и зарубежного хип-хопа. Присоединиться к обсуждению музыкальных новинок и послушать диджей-сет от ведущих шоу Keep It Real можно 9 марта в рамках московского турнира #TangoLeague от adidas football, который пройдет на площадке манежа City Sport Ленинский (подробности здесь). Все, кто не готов пропустить это событие, но не имеет возможности прийти, могут воспользоваться трансляцией на нашем YouTube-канале и в паблике «ВК» — она будет активна в промежутке с 14 до 15 и с 16:30 до 17:30.

Декодинг: С 14 до 15 ведущий STUDIO 21 Сэм будет декодировать самые актуальные треки и клипы западных хип-хоп-артистов. Это отличная возможность услышать историю создания главных хитов и разобраться в лирике, которая зачастую оставляет много вопросов.

Public talk: С 16:30 до 17:30 автор альбома «Great Depression» Markul обсудит с Сэмом развитие хип-хоп-культуры, расскажет о любимых исполнителях и ориентирах в мире моды, а также ответит на самые интересные вопросы из зала.