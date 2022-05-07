«Музыка объединяет»: STUDIO 21 x +111° & NFT Bastards

Когда мир меняется, одними из первых под угрозу попадают люди искусства, которые не боятся самовыражаться, невзирая на трудности. STUDIO 21 всегда поддерживали творческое комьюнити и в этот раз не стали изменять себе.

В рамках коллаборации с Творческим Объединением +111° и NFT Bastards на улицах Москвы будет реализован масштабный арт-проект, цель которого — объединить разных представителей современного искусства.

В проекте приняли участие более 60 художников из крупнейшего в СНГ NFT-комьюнити NFT Bastards, участники объединения +111°, а музыку для него написали White Punk и Маленький ярче. Все это — масштабный мультимедиа-арт под названием «Музыка объединяет», который в течение месяца будет транслироваться на медиафасадах Москвы и опубликован в NFT.

Также прикоснуться к истории помогут новые афиши STUDIO 21 — при наведении камеры смартфона на QR-код логотип радиостанции оживет.