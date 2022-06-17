STUDIO 21 x «ЛАСТОЧКА — SUMMEET»

4 июня на нашей сцене в рамках фестиваля «ЛАСТОЧКА-SUMMEET» выступили MARKUL, Mnogoznaal, ANIKV, GONE.Fludd, SALUKI и Everthe8. При этом ANIKV и Feduk презентовали свой новый совместный трек «Зонт» — это первая коллаборация между артистами, спродюсированная Dose.

В лайнап также попали диджеи, которые давно сотрудничают со STUDIO 21, в том числе, Boris Redwall, который отыграл финальный сет. Ведущими мероприятия стали Сэм и Райтраун — они общались с залом между выступлениями артистов и разыгрывали мерч STUDIO 21. Подробнее — в нашем сюжете.