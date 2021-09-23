STUDIO 21 и Staya на Faces&Laces 2021

В этом году Faces&Laces проводят юбилейную серию событий, основная часть которых запланирована на второй уик-энд — 25-26 сентября. Программа включает концерты и регулярный офлайн проект Faces&Laces Locals Black Market, где гости знакомятся с брендами, проектами и комьюнити, которые разделяют ценности организаторов.

STUDIO 21 представлена на Faces&Laces вместе с брендом Staya, в коллабе с которым создана лимитированная коллекция амуниции для собак — она доступна эксклюзивно на Faces&Laces Locals Black Market. На стенде STUDIO 21 x Staya можно кастомизировать ошейник и шлейку из совместной коллекции, а также создать уникальный адресник для своей собаки и стильный аксессуар для себя.

Ознакомиться со всеми участниками серии событий Faces&Laces 2021 можно на специальной карте на сайте Faces&Laces 2021.