STUDIO 21 разыгрывает кроссовки Mirage Tech от PUMA

STUDIO 21 запускает розыгрыш, победители которого получат новые кроссовки от PUMA.
Чтобы выиграть пару Mirage Tech, нужно дозвониться в утренний эфир Райтрауна (в будни с 8 до 12) и правильно ответить на его вопросы. Правила конкурса можно прочитать по ссылке.
Дизайн кроссовок Mirage Tech вдохновлен экспериментальной электронной музыкой, поэтому лицом модели в России стал Иван Дорн — артиста можно увидеть в специальном ролике, снятом к старту продаж:
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Также PUMA запускает Open Call «Mirage Experiment» для всех талантливых электронщиков — проект стартует одновременно с шоу Resonance Никиты Забелина и проходит при поддержке STUDIO 21. Конкурс продлится до 7 мая — чтобы стать его участником, переходи по ссылке.
Все, кто любит качественный электронный саунд, могут присоединиться к вечеринкам от PUMA и Resonance в Екатеринбурге (23 апреля), Москве (7 мая) и Санкт-Петербурге (14 мая). Регистрация на мероприятия по ссылке.