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STUDIO 21 разыгрывает кроссовки Mirage Tech от PUMA

STUDIO 21 разыгрывает кроссовки Mirage Tech от PUMA

STUDIO 21 запускает розыгрыш, победители которого получат новые кроссовки от PUMA.

Чтобы выиграть пару Mirage Tech, нужно дозвониться в утренний эфир Райтрауна (в будни с 8 до 12) и правильно ответить на его вопросы. Правила конкурса можно прочитать по ссылке.

Дизайн кроссовок Mirage Tech вдохновлен экспериментальной электронной музыкой, поэтому лицом модели в России стал Иван Дорн — артиста можно увидеть в специальном ролике, снятом к старту продаж:

 

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Публикация от Ivan Dorn (@dorn_ivan)

Также PUMA запускает Open Call «Mirage Experiment» для всех талантливых электронщиков — проект стартует одновременно с шоу Resonance Никиты Забелина и проходит при поддержке STUDIO 21. Конкурс продлится до 7 мая — чтобы стать его участником, переходи по ссылке.

Все, кто любит качественный электронный саунд, могут присоединиться к вечеринкам от PUMA и Resonance в Екатеринбурге (23 апреля), Москве (7 мая) и Санкт-Петербурге (14 мая). Регистрация на мероприятия по ссылке.

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