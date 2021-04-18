STUDIO 21 разыгрывает кроссовки Mirage Tech от PUMA

STUDIO 21 запускает розыгрыш, победители которого получат новые кроссовки от PUMA.

Чтобы выиграть пару Mirage Tech, нужно дозвониться в утренний эфир Райтрауна (в будни с 8 до 12) и правильно ответить на его вопросы. Правила конкурса можно прочитать по ссылке.

Дизайн кроссовок Mirage Tech вдохновлен экспериментальной электронной музыкой, поэтому лицом модели в России стал Иван Дорн — артиста можно увидеть в специальном ролике, снятом к старту продаж: