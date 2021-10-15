STUDIO 21, Dr. Martens и SuperStep запускают конкурс на самый стильный лук

Если ты считаешь, что одеваешься круто, отправляй свой модный лук СЮДА.

Стань участником «Лаборатории Стиля от Dr. Martens и SuperStep»!

Фэшн-эксперты вместе с Райтрауном каждый день в прямом эфире будут оценивать самые интересные луки слушателей, чтобы дать ценные советы по стилю, исправить недочёты в образе и заострить внимание на достоинствах внешнего вида участников.

Каждый день победителей ждёт признание фэшн-экспертов из «Лаборатории Стиля от Dr. Martens и SuperStep», а также они получат по новой паре ботинок Dr.Martens.

С полными правилами конкурса можно ознакомиться здесь.