STUDIO 21 и BURN запустили конкурс хип-хоп-талантов

STUDIO 21 и BURN запускают масштабный конкурс хип-хоп-талантов, который позволит молодым артистам заявить о себе на всю страну и выступить на BURN Tour. В этом году хип-хоп-турне пройдет в семи регионах страны: Москва, Санкт-Петербург, Владивосток и другие (полный список ниже). Среди участников тура, который начнется 21 сентября и продолжится до 7 декабря, — ATL, Saluki, ЛАУД и резиденты питерских вечеринок AVG.

Для участия в конкурсе нужно выложить ВКонтакте собственный трек в любом виде (аудиозапись, клип или ссылка на музыкальный сервис) с хэштегом #BURNBANGER. Лидеры голосования выступят на сцене BURN Tour в одном из городов. Лучшие среди них поедут в Москву на радио STUDIO 21 и запишут сайфер, а также исполнят свои песни в прямом эфире. Победитель тура получит главный приз — запись трека с профессиональным продюсированием, ротация STUDIO 21 и поддержка от VK Music.