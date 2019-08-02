STUDIO 21 и adidas представляют турнир TANGO LEAGUE

10 августа в «Парке Легенд» пройдет большой футбольный турнир TANGO LEAGUE, в котом будут участвовать мужские и женские команды. Также для всех гостей мероприятия будут работать площадка панна-футбола, станция кастомизации и фото-зона, с помощью которой фото гостей турнира в режиме реального времени будут транслироваться на огромный медиафасад на ТТК.
За музыкальную сцену мероприятия отвечает хип-хоп радиостанция STUDIO 21 — в этот день на сцену выйдут Зараза, Everthe8 и один яркий секретный гость, имя которого пока держится в секрете. Также в программу войдут диджей-сеты Basic Boy, BORIS REDWALL и других (полный список ниже). Мероприятие завершится большим концертом Pharaoh.
Музыкальная программа:
10:00 — DJ Rita Fomkina
12:30 — DJ Dee
14:10 — Зараза
14:30 — DJ Vader-One
16:10 — Everthe8
16:30 — BORIS REDWALL
19:10 — Secret guest
19:30 — Basic Boy (dj set)
21:00 — PHARAOH
Всем, кто не участвует в турнире TANGO LEAGUE, но хочет прийти на мероприятие, нужно пройти бесплатную регистрацию вот по этой ссылке.