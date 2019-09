«Wiley Flow» — Stormzy посвятил трек британскому грайм-ветерану Wiley

Wiley — продюсер и MC из восточного Лондона, а также один из основателей коллектива Roll Deep, которого часто называют крестным отцом грайма. На прошлой неделе он раскритиковал Дрейка и Эда Ширана за попытки использовать грайм, обозвав их «культурными падальщиками» («culture vultures»). При этом Hypebeast пишет, что у негодования Wiley есть конкретная причина: он сотрудничал с подписантом OVO (лейбла Дрейка) Popcaan, но не получил никаких прав на трек. «OVO подготовит для тебя невыгодный контракт только для того, чтобы ты помогал Дрейку процветать, а сам оставался на дне», — написал Wiley. Аналогичную мысль он высказал относительно Ширана, который недавно выпустил совместный со Stormzy трек «Take Me Back to London» на бит грайм-продюсера Sir Spyro.

Stormzy решил обозначить собственную позицию и встал на сторону Wiley, о чем можно догадаться из названия трека. Сингл начинается со слов Wiley, обращенных к молодому поколению грайм-МС: «Bruv, I didn’t look at it this way before, but as I approach my birthday, all you man are my youngers» («Я никогда не думал об этом раньше, но чем ближе мой день рождения, тем яснее я понимаю, что все вы для меня дети»).

Wiley поддержал клип в своих соцсетях, подписав его «My brudda 4 life» («Мой бро навсегда»), на что Stormzy ответил: «Always love and respect legend» («Любовь и уважение легендам»).