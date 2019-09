Stormzy устраивает экскурсию по Лондону в клипе «Sounds of the Skeng»

«Sounds of the Skeng» — уже третий сингл Stormzy, которой должен войти в его новый альбом (предыдущие два: «Crown» и «Vossi Bop»). О релизе пока ничего не известно, кроме того, что он станет первым проектом британского рэпера после дебютного «Gang Sings & Prayer», вышедшего в 2017 году.

Клип на трек «Sounds of the Skeng» снимал тот же режиссёр, что и видео «Vossi Bop», — Henry Scholfield. В нём Stormzy устраивает экскурсию по Лондону двум своим племянникам, Allyas и Omari. Кроме того, в кадре появляется продюсер трека Sir Spyro, который также написал музыку к совместке Stormzy и Ed Sheeran «Take Me Back To London».