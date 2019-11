Новый альбом Stormzy «Heavy Is the Head» выйдет 13 декабря

«Heavy Is the Head» — второй альбом британского рэпера, который выходит через два года после дебютного «Gang Signs & Prayer». Он будет состоять из 16 треков с фитами Ed Sheeran, Burna Boy, H.E.R. и других. В треклист также попали ранее вышедшие синглы «Vossi Bop», «Crown» и «Wiley Flow».

На обложке релиза Stormzy держит в руках бронежилет с флагом Великобритании, разрисованный Бэнкси, — в нем лондонский MC выступал на фестивале в Гластонбери.

Треклист:

01. Big Michael

02. Audacity (feat. Headie One)

03. Crown

04. Rainfall (feat. Tiana Major9)

05. Rachael’s Little Brother

06. Handsome

07. Do Better

08. Don’t Forget to Breathe (feat. YEBBA) (Interlude)

09. One Second (feat. H.E.R.)

10. Pop Boy (feat. Aitch)

11. Own It (feat. Ed Sheeran & Burna Boy)

12. Wiley Flow

13. Bronze

14. Superheroes

15. Lessons

16. Vossi Bop