Stormzy исполнил «Crown» на шоу Джимми Фэллона

В этом месяце Stormzy был номинирован на премию BRIT Awards в нескольких категориях, включая «Лучший исполнитель», «Лучшая песня» за трек «Vossi Bop» и «Лучший альбом» за релиз «Heavy Is The Head». В число номинантов также вошли FKA twigs и Tyler, the Creator — победителей объявят на церемонии, которая пройдет в Лондоне 19 февраля. Что касается других новостей из жизни британского артиста — он стал участником бифа с грайм-ветераном Wiley и выпустил новый дисс «Still Disappointed».

Вчера Stormzy дебютировал на шоу Джимми Фэллона с песней «Crown» со своего последнего альбома «Heavy Is The Head». В конце прошлого года он писал, что эта песня стала одной из самых важных в его карьере, и благодарил продюсеров Jimmy Napes и M. J. Cole, участвовавших в ее создании.