STED.D — о депрессии, перформансе с самоубийством и творческом перерождении

В эфире STUDIO 21 дипломированный психолог STED.D рассказал о своем свежем альбоме «Депрессии не существует», суевериях и перформансе, с которого началось его творческое перерождение.

О релизе «Депрессии не существует»:

Я заметил, что в последнее время в интернете стала активно форситься фраза «Депрессии не существует». Я постоянно натыкался на нее в твиттере, инстаграме и не понимал, почему люди так говорят. Я, как психолог по образованию с красным дипломом, могу сказать, что за модой «погрустить» очень часто скрываются реальные проблемы. Так что, друзья, если у вас депрессия, обратитесь к профессионалам, они вам обязательно помогут.

В своем альбоме я как раз пытаюсь доказать этим людям (которые считают, что депрессии не существует), что это реальная проблема, и на нее нужно обращать внимание.

Об идее обложки:

Месседж в том, что люди очень часто примеряют на себя маски — это заезженная тема. Но иногда человек, даже надев на себя маску, все равно может выражать искреннюю эмоцию. И таким людям нужно помогать.





О депрессии:

Я вообще депрессивный малый: рефлексия, самобичевание — мое все. Но творчество меня спасает — я могу писать музыку, сводить, петь. Что самое интересное, потом я часто получаю приятные отзывы от слушателей. Они говорят, что мое творчество им тоже помогает, типа: «Когда я был в депрессивной яме, я пропустил твои треки через себя, и мне стало легче». Я вижу в этом свое предназначение.

Лучший выход — делать то, к чему лежит душа. За пять лет вы можете освоить что угодно. Вот вы сидите и мечтаете стать художником. Просто делайте каждый день хотя бы по одному шагу, и со временем вы всему научитесь. Первое время вас будут не понимать, у вас не будет получаться то, чего вы хотите, но в итоге вы придете к нужному результату.

О старте своей карьеры:

Был у меня в школе кореш, и он записал трек на палочку Genius. Я у него ее отработал, записал свой первый трек, и понеслась. Потом я стал участвовать в онлайн-баттлах, но мне тогда было 13 лет, и про меня говорили: «Что это за девочка на микрофоне?». И я решил, что пойду на текстовые баттлы. Там я начал побеждать и ушел обратно в аудио. Долгим упорным трудом я осваивал аудиобаттлы, лонгмиксы, всякие площадки, фестивали.

Сейчас, помимо того, что я пишу музыку, я занимаюсь звукорежиссурой. Я плотно работаю со многими ребятами — Jeembo, Tveth, Obladaet и другими.

О псевдониме:

Я STED.D с момента выхода игры «Need for Speed: Most Wanted» — мне нравилось ее оформление, там были такие крутые граффити-буквы. Я взял по две последних буквы от каждого слова, и в итоге получилось STED, и я такой: «Ооо! Как круто!». Это был 2004 или 2005 год.

О перформансе (во время одной из трансляций STED.D инсценировал самоубийство):

Это видео было подготовкой к макси-синглу, который называется «Я против себя», в котором идет перерождение из старого в новое творчество. Он состоит из трех частей, которые плавно перетекают друг в друга. Идея была такая: в начале видео я говорю: «Я перерождаюсь, надеюсь, вы будете со мной», потом резко идут помехи — само собой, это монтаж. И потом идет кадр, в котором не видно, что происходит, просто захлопывается крышка ноутбука, и слышно выстрел. Что сделали СМИ? Они сделали кликбейт, и он сработал. Они сделали кат только этой сцены, и она была везде. На трансляции миллион просмотров.

Фидбэк от моей аудитории был крутой, они поняли все отсылки, там было спрятано очень много пасхалок — какие-то книги, координаты, что-то еще. Люди, которые пришли по кликбейтным заголовкам, были возмущены тем, что их обманули.

Я считаю, что акция прошла успешно. Если столько внимания было, значит, все сделано не зря.

Ничего не поменяется, я не ухожу в любовный, грустный рэп и R&B. Я продолжаю петь, жестко фигачить, записывать совместные треки с крутыми ребятами. Старое творчество никуда не уходит, просто мне нужно было перерождение, чтобы почувствовать себя комфортно в новой среде. Когда я освоил эту среду, я понял, что поле расширилось, и можно работать более глобально.





О суевериях и энергии:

Я вообще не суеверный. Более того, к людям, которые живут с жесткими суевериями, очень странно отношусь. Ты живешь только один раз и не можешь тратить свою жизнь на вещи, которые придумали какие-то непонятные люди — для меня это дикость. Но я верю во вселенную. Мне кажется, что если ты двигаешься в правильном направлении, она тебя направит, познакомит с нужными людьми. Человек излучает огромное количество энергии, и мы живем в ней. Энергия хаотично циркулирует, но в какой-то момент она находит тебя и показывает, куда идти.

Недавно мы разговаривали с моей девушкой, и я сказал: «Прикинь, я уже который день, засыпая, пытаюсь представить, что будет, когда я умру — закрою глаза, и все, сознание остановится». Я не могу смириться с тем, что дальше ничего не будет. То есть умом я это понимаю, но физически смириться не могу.

О лирическом герое STED.D:

На моего героя повлиял ежедневный страгл. Есть люди, которые умеют абстрагироваться от личных мыслей. Но я постоянно сконцентрирован на том, что ищу в себе какое-то предназначение. Если я не нахожу его, у меня начинается самокопание. В процессе возрождается внутриличностный конфликт, который я бесконечно пытаюсь разрешить. Но на психологии нас учили, что жизнь — это постоянный конфликт, и если вы не в конфликте с собой или с окружающими, значит, вы мертвы. Я просто говорю об этом конфликте открыто, и в процессе его осознания рождается музыка.

Очень многие люди, сталкиваясь с какими-то личностными проблемами, начинают отрицать их, говорить: «Да нет, у меня все окей». Но потом это не приводит ни к чему хорошему.

О впечатлениях от тура с Pyrokinesis:

Тур — это очень круто, но очень тяжело. Я не понимаю, как ребята дают концерты каждый день. Но самое сложное в туре — это дорога. Общение с людьми тебя заряжает, дает эмоции, эндорфины. Но когда ты понимаешь, что тебе нужно уйти со сцены, вытереть пот и быстро бежать на следующий самолет, а потом ты два часа поспишь и отправишься в следующий город, это очень сильно выматывает. Но я к этому долго шел и считаю, что так и должно быть.

О работе в разных стилях:

Всю свою жизнь я делал очень жесткий рэпчик, но всегда понимал, что мне нравится записывать разную музыку. Я застрял, и мне нужно было это самое перерождение. Оно случилось, и сейчас я абсолютно не загнан в рамки. Я чувствую себя спокойно: могу спеть сладко, а могу жестко навалить — все круто.

О треке «Записки на теле»:

Я работал над альбомом «Депрессии не существует» с Артуром Thorz. Он написал очень много крутого музла, подсаппортил со многими идеями, и когда он приехал на концерт в Москве, я ему сказал: «Братан, когда ты услышишь трек «Записки на теле» со сцены, ты расплачешься». Я смотрел на него, и у него были глаза, полные счастья. Я понял, что это тот момент, ради которого стоит жить.

Об отличии больших и маленьких площадок:

Концерты на аудиторию до 500 человек всегда очень сплоченные, ты видишь каждого человека, с каждым взаимодействуешь и коммуницируешь. В чем плюс больших концертов? В величии. Вот это лавкрафтовское величие, когда один маленький человек против огромной толпы. На самом деле, выступать круто и перед большой, и перед небольшой аудиторией. Главное, чтобы это были твои люди.

О планах на 2019:

Будут клипы. Надеюсь, что в течение полутора недель выйдет сингл под акустическую гитару — тоже первый раз для меня, я никогда раньше не пел под гитару. Будут очень мощные синглы с очень мощными ребятами на фитах, но я пока никого не могу назвать. К осени надеюсь выпустить небольшой EP с рэпом пожестче.