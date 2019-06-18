«St Lucia» — новая экранизация от Future

В начале этого месяца Future выпустил EP «Save Me» — первый релиз после январского альбома «Future Hndrxx Presents: The WIZRD». За последние несколько дней Хендрикс опубликовал уже три клипа на песни с нового EP («Government Official», «XanaX Damage» и «Love Thy Enemies»), а сегодня выпустил четвертый — «St Lucia», снятый под руководством дизайнера Генри Александра Реви (основателя бренда Enfants Riches Deprimes).

В интервью Complex Future прокомментировал свое стремление к визуализации: «Фанаты следят за тобой целыми днями и видят только твои соцсети. Вот почему хорошо выпускать клипы — так они могут посмотреть что-то качественное».

Клип вдохновлен поездкой Future на остров Сент-Люсия в Карибском море, при этом режиссер решил сломать стереотип и выбрал не самую гламурную локацию для съемок.