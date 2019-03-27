Покупатели электроники от Soulja Boy так и не получили свои заказы

В прошлом году Soulja Boy выпустил не только игровую консоль, но и электронные часы, наушники и даже телефон. Продажи стартовали в начале декабря. Спустя несколько дней покупатели стали жаловаться, что электроника от Soulja ничем не отличается от товаров с других сайтов, доступных по более низким ценам (тем не менее заказы продолжали поступать). Чуть позже с официального сайта рэпера пропала игровая консоль (предположительно из-за того, что компания Nintendo подала на него в суд).

В середине января фанаты стали массово писать, что не получили оплаченные товары. Soulja объяснил это тем, что реальный спрос сильно превысил запланированный, из-за чего у него возникли временные трудности с доставкой. На этом неудачи на закончились: сайт souljawatch.com внезапно переехал на souljastore.com, якобы из-за того, что его «хакнул» бывший оператор рэпера.

Complex пишет, что ситуация не изменилась и по сей день — фанаты по-прежнему ждут своих заказов, а Soulja Boy утверждает, что решит все проблемы в ближайшее время.