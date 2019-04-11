Soulja Boy продает свои куплеты за 10 тысяч долларов

Soulja Boy давно пытается стать бизнесменом: в прошлом году он выпустил игровую консоль, электронные часы, наушники и даже телефон. Правда, что-то пошло не так, и покупатели так и не получили свои заказы. Тем не менее, Soulja не теряет оптимизма и утверждает, что рано или поздно разберется с этой проблемой.

Видимо, продажа электроники не принесла Young Draco желаемой прибыли, и он решил выжать максимум из своих музыкальных способностей. На днях он сообщил в инстаграм-сториз, что продает свои гостевые куплеты за 10 тысяч долларов — в эту сумму входят 16 гениальных строчек от Soulja Boy. Кроме того, у него можно приобрести оригинальные биты по две с половиной тысячи долларов за штуку — не слишком дорого для автора главного камбэка 2018 года.