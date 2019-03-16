Soulja Boy задержали за хранение оружия

UPD: Через пару часов автора «Crank That» отпустили, после чего он выложил видео, в котором кричит: «Биг Дрэйко, я вышел из тюрьмы, ни**а! Меня никто не остановит, бро. <…> Я автор главного камбэка 2018 года, и я не собираюсь повторять за 6ix9ine».

У Soulja Boy снова проблемы с законом — утром 15 марта он был задержан из-за найденных в его доме боеприпасов. Полиция Сан-Фернандо получила ордер на обыск еще в феврале, после обращения экс-девушки музыканта, утверждавшей, что «рэпер похитил ее и держал в заложниках в гараже».

Как сообщает TMZ, оружие было обнаружено ещё тогда, но полиция решила отложить арест ДеАндре Уэя по неизвестным причинам. Почему его не задержали сразу после обыска? Скорее всего, правоохранители знали о приезде Soulja и ждали удобного момента.

Если вспомнить предыдущие похождения Young Draco, то 8 лет назад он получил условное освобождение по делу о незаконном хранении оружия. В 2016 история продолжилась: Soulja угрожал людям в социальных сетях, после чего у него нашли еще одну винтовку. Однако тогда суд оправдал его, и никаких мер в отношении артиста не принималось.