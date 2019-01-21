Soulja Boy «уличил» Ariana Grande в воровстве

Недавно Soulja Boy назвал себя «автором главного камбэка-2018», задиссил Tyga и Kanye West, а также заявил, что Drake украл его свэг на треке «Miss Me». Но этого было недостаточно, растущие стримы мотивировали Young Drako продолжать в том же духе. В выходные Soulja Boy увидел сюжет, в котором новый трек Арианы Гранде «7 Rings» сравнивался с его старым синглом «Pretty Boy Swag». После этого герой мемов запостил видео в своем инстаграме и принялся за соцсети Арианы.

В воскресенье Гранде поблагодарила авторов своего нового хита в твиттере — под постом сразу появился комментарий Soulja Boy: «Укажи меня. Точка». Когда певица ответила, что рэперу стоит обратиться напрямую к продюсерам сингла, Young Drako написал: «Лол, прекрати красть мой свэг». Вишенкой на торте стал комментарий к знаменитому твиту Арины, посвященному Маку Миллеру («miss you»), под ним Soulja Boy многозначительно написал: «Воровка».