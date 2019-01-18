Soulja Boy задиссил Tyga, Drake и Kanye West

Интервью Soulja Boy для Breakfast Club подтвердило, что «автор главного камбэка-2018» по-прежнему не в себе. На этот раз он «почтил вниманием» не только Tyga (Soulja Boy назвал его «ниггером, проигравшим свою сучку Трэвису Скотту»), но и Kanye West, и даже Drake. Что касается канадца, Soulja Boy заявил, что «научил Дриззи всему, что знал сам». Ye, в свою очередь, получил обвинения в том, что ничего не изобрел и не имеет права ставить себя в один ряд со Стивом Джобсом. Кроме того, Soulja Boy сказал, что все современные рэперы просто повторяют его путь: якобы он делал мем-рэп еще 10 лет назад. В ответ пользователи твиттера стали массово писать, что понимают, насколько масштабное влияние Soulja Boy оказал на мир хип-хопа.

Среди мастеров сарказма оказался и Jay Electronica: «Пришло время отдать дань уважения. Я шел по стопам Soulja Boy, поэтому сначала прославился в интернете. В те времена меня называли интернет-рэпером». Очевидно, Meek Mill тоже вдохновился энергией Soulja Boy, и в его твиттере появился следующий пост: «Благодаря этому интервью мой выходной начался как надо! Это будет хороший день». Мик также отметил, что сингл Soulja Boy 2008 года «Kiss Me thru the Phone» помогал ему при общении с дамами — когда Милл находился за решеткой, он пользовался цитатами своего коллеги в переписках с девушками.