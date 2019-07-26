Sorta — о создании MLK+, знакомстве с Элджеем и ограблении студии

В эфире STUDIO 21 побывал ростовский дуэт Sorta, который входит в два музыкальных объединения — MLK+ и 143. O.T и Ploty рассказали об альбоме «This is Sorta», работе с Элджеем и гангстерском налете на их студию в Ростове, который поставил под угрозу сразу несколько предстоящих релизов.

О знакомстве с музыкой:

Ploty: Мой музыкальный путь начался очень давно: мне было лет 8, когда я в первый раз открыл для себя кассету Эминема, позже 50 Cent. Когда мне было лет 11, бабушка хотела подарить мне диск с хип-хоп-музыкой. Так она купила диск HipHop EJay. Оказалось, что это программа. И вот с тех пор я начал делать биты.

Сначала у меня был христианский рэп, потому что до 14 лет я ходил в церковь, так что это был немножко госпел. Бабушке я выражаю респект постоянно, при любом общении.

O.T: Отдыхаю я как-то в Турции: девочки, бассейн, все дела. Раз — и начинает играть 50 Cent «In Da Club». И все — я купил кассету, начал слушать его 50 раз в день, выносил всем мозг. Потом я понял, что хочу быть как 50 Cent — ну, как это в детстве бывает.

В 14 лет я написал свой первый текст, тоже HipHop EJay, микрофон за 50 рублей, палочка. Поставил пацикам — пацики начали разносить это дело по городу, так и понеслось.

О встрече в Ростове:

O.T: Мы нашли друг друга со временем. Я начал, как и многие тогда, пропадать во дворах, на баскетбольных площадках. Там я познакомился с Ameriqa, с которым работаю по сей день. Со временем к нам подключились пацаны — Wave$, Ploty.

Ploty: На самом деле, мы с O.T были знакомы очень давно, и наш первый совместный трек мы записали, когда мне было 14-15 лет. После этого мы не общались несколько лет, но нас все-таки свела судьба и мы начали двигаться вместе. Временно не общались, потому что у меня была группа, у него тоже были какие-то свои дела.

O.T: Да, это были немножко разные тусовки, но мы пересекались. И в итоге конкретно пересеклись, так, что держимся вместе до сих пор.

Об объединении MLK+:

O.T: Началось все с того, что у меня и у Ameriqa был общий музыкальный коллектив. Потом мы открыли свою студию, и к нам приходил записываться на коммерческих условиях May Wave$. В Ростове тогда не было интересных артистов, и этот пацан нас очень удивил, потому что он уже тогда выдавал сумасшедшие вещи. И мы такие: «Воу, бой, ты должен быть с нами!». И это было взаимно.

Затем как-то раз на Новый год мы позвали Ploty на студию. Он приехал, показал свои работы в плане битов, какие-то куплеты заценил. Спустя небольшое время, мы поняли, что это наш человек, как в плане музла, так и в духовном плане. Мы по-человечески словились, и так появилось MLK+ — нас четверо до сих пор.

Ploty: MLK+ — это отсылочка к «Заводному апельсину», у них там был такой коктейль. Скажем так, это был эйфорично-наркотический коктейль — олицетворение нашей музыки, типа она вставляет будь здоров.

О создании дуэта Sorta:

O.T: У нас с Ploty есть свой отдельный взгляд на все, свои идеи, и мы решили объединить их под одним названием. Наш самый популярный на данный момент трек — это «Sorta». Мы подумали: «Воу, это прикольно, необычное название, и наш стафчик самого высшего сорта — почему бы и нет».

Об объединении 143:

O.T: Первый альбом MLK+ начал давать хороший фидбэк. Он дошел до большого количества людей, и нам респектовали очень многие известные артисты. Нас это поражало, было очень приятно. Одним из них был Элджей, он оценил наше творчество и биты Ploty.

Ploty: Изначально вышел трек «Патимейкер» у Виталика Пики и «УЕ». Я писал продакшен к этим песням. Один из менеджеров Элджея — Влад — связался со мной и попросил сделать ремикс на «Дисконнект». Я сделал, правда, этот ремикс никогда не выйдет.

Потом я стал засылать биты, и Леха их слушал. Он сделал «Ультрафиолетовую лампу» под мой бит, и мы начали налаживать коннект. Потом они приехали в Ростов с концертом. После концерта мы их забрали на студию и стали заценивать им наше музло. Так мы поняли, что нам очень комфортно друг с другом, и решили вместе работать.

O.T: Пацанам понравилось, Леха попросил скинуть еще разных демок. Собственно, так появился трек «Aqua». И вот мы начали двигаться по одной дороге.

О танцевальной музыке:

Ploty: Я в целом меломан, пишу абсолютно разную музыку. Почти весь продакшен на наш альбом «This is Sorta» написал я: там есть и прямая бочка, и не прямая, скажем так. Ремиксов я пока не делал, будут просто свежие треки от нашей команды, от Элджея под мой продакшен. Недавно у них с Коста Лакоста выходил трек «Метеорит» — это тоже мой бит, причем там именно панковский биточек.

Я слушаю многих и не могу выделить кого-то одного из танцевальной музыки. Может, Diplo, DJ Snake в свое время оказали на меня какое-то влияние.

О Sayonara Universe:

O.T: Очень круто, что наша команда уделает внимание не только творческим моментам, связанным с музыкой. Это по-любому очень интересно нашей аудитории. Нам, разумеется, тоже интересно принять участие в таких движениях.

Уже в августе выйдет комикс, который будет рассказывать о нашем знакомстве с Элджеем в той самой вселенной Sayonara Universe — мы там понаделали много делов разных, так что будет, что почитать и посмотреть.

Ploty: Также планируются видеоигры, у каждого персонажа своя история. В общем, у нас большие планы по этому поводу.

Об альбоме «This is Sorta»:

O.T: Обложка олицетворяет наше звучание — дорогое, стильное, свежее. Дорогое не в том плане, что мы пишемся в микрофоны за миллионы рублей, а в том, как мы это подаем, как видим.

На альбоме мне больше всего нравится трек «Воин», у него есть какая-то своя отдельная магия. Ну и «Пацан рискует» тоже.

Трек «Воин» — про внутреннюю борьбу с самим собой, со своими плохими качествами. Он про поиск баланса — это вечная тема.

Ploty: Я не могу выделить какие-то отдельные треки, мне все нравятся. Просто под разное настроение.

О совместке с Elvira T:

O.T: Как-то давно на одной из тусовок я ставил музло своему директору и корешу Коле. И я поставил ему трек Эльвиры «Мы самые», который мне очень нравился, там крутой припев. Проходит буквально неделька-две, и Колян мне скидывает демо одной девочки и говорит: «Послушай». Я слушаю, а там все очень мощно, классно и качественно. Я говорю: «Мне нравится, я бы залетел, а кто это?». Он говорит: «Это Elvira T». Я такой: «Воу! Че, серьезно?». Очень круто она сделала, меня это зацепило, и я с большим удовольствием запрыгнул на этот трек.

О песнях про рейвы:

Ploty: Вся наша музыка — это олицетворение либо нашего лайфстайла, либо лайфстайла наших друзей. Мы пропитываемся тем, что наблюдаем, и говорим, что видим и чувствуем.

О безумных историях:

O.T: Было много разных моментов, особенно в начале пути — драки на первых концертах, безумные девочки, отбитые пацы.

Если говорить о реально безумных историях в рэп-карьере, то для меня это был момент, когда музыка начала выходить в массы, и нас стали саппортить различные артисты. Буквально за полгода мы познакомились с огромным количеством интересных людей, и это происходило настолько интенсивно, что в это не верилось. Для меня это было безумием, но это круто.

О творческом процессе:

O.T: Все начинается с бита — за этот движ у нас ответственный Ploty, за что я ему очень признателен. Он всегда радует качественным музлом. Обычно он что-то делает и скидывает мне. Я всегда отвечаю за концепцию, конструкцию трека, тематику. Далее мы уже вместе, советуясь друг с другом, идем к общей цели и доводим все до блеска.

Ploty: Появляется какая-то идея, и каждый пишет себе куплет. Зачитываем друг другу, общаемся, обсуждаем.

Об ограблении студии:

O.T: Перед выходом релиза с нами случилась самая неприятная вещь, которая может случиться с артистом. В Краснодаре мы все вместе были на концерте May Wave$, выступали, и нам звонит кореш и говорит: «Пацаны, я захожу в студию, и там ничего нет». Мы такие: «В смысле ничего нет?». Он: «Все вынесли».

Ploty: А мы только-только все дописали, досвели. Разбили окно, вынесли жесткие диски — и наши проекты, и проекты MLK+.

O.T: Но фортуна была на нашей стороне, и ребята, которые все это дело вынесли, не очень правильно решили это дело толкнуть. Случайным образом они буквально через пару дней попали на студию нашего друга в Ростове. Хотели предложить ему аппаратуру, которую у нас вынесли. Это были в натуре непродуманные ребята.

Наш друг был в курсе ситуации. Он говорит: «Конечно, приезжайте, показывайте», и набрал нам. Мы подъехали, по ушам дали, забрали все.

О планах:

O.T: Релиз MLK+ уже очень скоро, это август-сентябрь.

Ploty: Он уже весь записан, сведен и смастерен. Мы на низком старте.

Вообще у нас впереди большое количество новых синглов, которые мы будем часто дропать в ближайшее время.