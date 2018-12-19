«Манчестер Юнайтед» случайно назвал имя преемника Моуринью раньше времени

Внимательные болельщики «Манчестер Юнайтед» нашли на официальном сайте ошибку, благодаря которой узнали, кто станет новым главным тренером вместо уволенного Жозе Моуринью.

Имя преемника португальского специалиста еще не было официально обнародовано, но в клубе уже начали готовиться к назначению на пост бывшего нападающего «красных дьяволов» Уле Гуннара Сульшера, который последнее время работал с норвежским «Мольде».

На официальном сайте «МЮ» было размещено видео победного гола норвежца в финальном матче Лиги чемпионов в 1999 года против «Баварии» (2:1).

«Сульшер становится нашим исполняющим обязанности главного тренера через 20 сезонов после того, как принес клубу требл этим голом на «Камп Ноу», — говорилось в подписи к видеозаписи.

Судя по всему, видео было размещено раньше времени, так как вскоре было удалено.

Кроме того, проговорилась премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, которая поздравила соотечественника в Twitter, но также вскоре удалила запись.